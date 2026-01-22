Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
13:08 22.01.2026
Фриц вышел в третий круг Australian Open
Фриц вышел в третий круг Australian Open
Девятая ракетка мира американец Тейлор Фриц вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
теннис
спорт
австралия
мельбурн
australian open
тейлор фриц
денис шаповалов
стефанос циципас
Фриц вышел в третий круг Australian Open

Девятая ракетка мира Тейлор Фриц вышел в третий круг Australian Open

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Девятая ракетка мира американец Тейлор Фриц вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче второго круга Фриц обыграл чеха Вита Копршиву со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут.
Следующим соперником Фрица станет швейцарец Стэн Вавринка, который за 4 часа 44 минуты обыграл Артюра Жеа со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3).
В других матчах Australian Open грек Стефанос Циципас (31) проиграл чеху Томашу Махачу - 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), а канадец Денис Шаповалов (21) уступил хорвату Марину Чиличу - 4:6, 3:6, 2:6.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
22 января 2026 • начало в 11:00
Завершен
Вит Коприва
0 : 31:64:66:7
Тейлор Фриц
ТеннисСпортАвстралияМельбурнAustralian OpenТейлор ФрицДенис ШаповаловСтефанос Циципас
 
