Рейтинг@Mail.ru
Швентек вышла в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
10:38 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/tennis-2069507301.html
Швентек вышла в третий круг Australian Open
Швентек вышла в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Швентек вышла в третий круг Australian Open
Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T10:38:00+03:00
2026-01-22T10:38:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
australian open
ига швентек
анна калинская
мария боузкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900492857_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3b5c96c52a4abc3a40937a3d549f45da.jpg
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900492857_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_f9382e1d4b833c80451dec013f9eea10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, австралия, мельбурн, australian open, ига швентек, анна калинская, мария боузкова
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Australian Open, Ига Швентек, Анна Калинская, Мария Боузкова
Швентек вышла в третий круг Australian Open

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек вышла в третий круг Australian Open

© Фото : Пресс-служба China OpenПольская теннисистка Ига Швёнтек
Польская теннисистка Ига Швёнтек - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Пресс-служба China Open
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Во встрече второго раунда Швёнтек одержала победу над 44-й ракеткой мира чешкой Марией Боузковой со счетом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.
Следующей соперницей 24-летней польской теннисистки станет россиянка Анна Калинская (31-й номер посева).
В другом матче Australian Open бельгийка Элизе Мертенс (21) со счетом 6:3, 6:1 обыграла японку Моюку Утидзиму.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
22 января 2026 • начало в 09:10
Завершен
Мария Боузкова
0 : 22:63:6
Ига Швентек
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнAustralian OpenИга ШвентекАнна КалинскаяМария Боузкова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    7
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Барыс
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бетис
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Мидтъюлланн
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Штурм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лион
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Селтик
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Виктория Пльзень
    Порту
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Панатинаикос
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Штутгарт
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала