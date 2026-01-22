https://ria.ru/20260122/tennis-2069507301.html
Швентек вышла в третий круг Australian Open
Швентек вышла в третий круг Australian Open
Швентек вышла в третий круг Australian Open
Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Швентек вышла в третий круг Australian Open
Вторая ракетка мира Ига Швёнтек вышла в третий круг Australian Open