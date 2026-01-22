Рейтинг@Mail.ru
Анисимова вышла в третий круг Australian Open
Теннис
 
08:58 22.01.2026
Анисимова вышла в третий круг Australian Open
Анисимова вышла в третий круг Australian Open
Четвертая ракетка мира американка Аманда Анисимова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026
Анисимова вышла в третий круг Australian Open

Четвертая ракетка мира Анисимова вышла в третий круг Australian Open

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Аманда Анисимова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче второго раунда Анисимова со счетом 6:1, 6:4 обыграла чешку Катерину Синякову, которая занимает 45-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.
Следующей соперницей Анисимовой станет ее соотечественница Пэйтон Стирнс.
В других матчах Елена Остапенко (24-й номер посева) из Латвии уступила китаянке Ван Синьюй - 6:4, 4:6, 4:6, а чешка Линда Носкова (13) нанесла поражение австралийке Тэйле Престон - 6:2, 4:6, 6:2.
Australian Open WTA
22 января 2026 • начало в 06:55
Завершен
Катерина Синякова
0 : 21:64:6
Аманда Анисимова
Теннис Australian Open
 
