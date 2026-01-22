https://ria.ru/20260122/tennis-2069486326.html
Анисимова вышла в третий круг Australian Open
Четвертая ракетка мира американка Аманда Анисимова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
