Калинская и Селехметьева вышли в третий раунд Australian Open
Теннис
 
07:42 22.01.2026
Калинская и Селехметьева вышли в третий раунд Australian Open
Калинская и Селехметьева вышли в третий раунд Australian Open
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Во втором раунде россиянка, посеянная под 31-м номером, нанесла поражение австрийке Юлии Грабер со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 13 минут.
В третьем круге Калинская встретится с победительницей встречи между второй ракеткой турнира полькой Игой Швентек и Марией Боузковой из Чехии.
В другом матче второго круга 101-я ракетка мира россиянка Оксана Селехметьева за 1 час 39 минут нанесла поражение испанке Пауле Бадосе (25-й номер посева) со счетом 6:4, 6:4 и впервые в карьере вышла в третий раунд. Следующей соперницей российской теннисистки станет американка Джессика Пегула (6), которая переиграла соотечественницу Маккартни Кесслер - 6:0, 6:2.
Еще в одной встрече американка Мэдисон Киз (9) одержала победу над представительницей США Эшлин Крюгер - 6:1, 7:5.
