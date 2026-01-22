Калинская и Селехметьева вышли в третий раунд Australian Open

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

Во втором раунде россиянка, посеянная под 31-м номером, нанесла поражение австрийке Юлии Грабер со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 13 минут.