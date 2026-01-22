Рейтинг@Mail.ru
Пересторонин занял второе место на Кубке наций по санному спорту в Германии
17:52 22.01.2026
Пересторонин занял второе место на Кубке наций по санному спорту в Германии
Пересторонин занял второе место на Кубке наций по санному спорту в Германии
Российский саночник Матвей Пересторонин занял второе место в соревнованиях одиночек на этапе Кубка наций, который проходит в немецком Оберхофе. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
спорт, санный спорт , оберхоф, италия, матвей пересторонин, павел репилов, международная федерация санного спорта (fil)
Спорт, Санный спорт , Оберхоф, Италия, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, Международная федерация санного спорта (FIL)
Пересторонин занял второе место на Кубке наций по санному спорту в Германии

Российский саночник Матвей Пересторонин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российский саночник Матвей Пересторонин занял второе место в соревнованиях одиночек на этапе Кубка наций, который проходит в немецком Оберхофе.
Пересторонин показал результат 42,781 секунды, уступив 0,009 секунды победителю - итальянцу Доминику Фишналлеру (42,772). Третье место занял еще один представитель Италии Леон Фельдерер, проигравший лидеру 0,095 секунды.
Еще один россиянин Павел Репилов финишировал восьмым с отставанием 0,200 секунды.
В женских соревнованиях россиянка Дарья Олесик заняла четвертое место с результатом 41,972 секунды, уступив 0,119 секунды победительнице - итальянке Сандре Робатшер.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.
Спорт Санный спорт Оберхоф Италия Матвей Пересторонин Павел Репилов Международная федерация санного спорта (FIL)
 
