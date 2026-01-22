https://ria.ru/20260122/sanki-2069659483.html
Пересторонин занял второе место на Кубке наций по санному спорту в Германии
Российский саночник Матвей Пересторонин занял второе место в соревнованиях одиночек на этапе Кубка наций, который проходит в немецком Оберхофе. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
