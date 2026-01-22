Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболиста РПЛ и еще двух игроков обвинили в изнасиловании, пишут СМИ
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:17 22.01.2026 (обновлено: 20:18 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/sambrano-2069693600.html
Экс-футболиста РПЛ и еще двух игроков обвинили в изнасиловании, пишут СМИ
Бывшего футболиста казанского "Рубина" Карлоса Самбрано, а также игроков сборной Перу Мигеля Трауко и Серхио Пенью обвинили в изнасиловании, сообщает телеканал... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
футбол
спорт
карлос самбрано
мигель трауко
рубин
альянса лима
шальке 04
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/100990/47/1009904741_0:96:2007:1225_1920x0_80_0_0_c8397aee1f3970dd8776b92da1d61328.jpg
спорт, карлос самбрано, мигель трауко, рубин, альянса лима, шальке 04
Футбол, Спорт, Карлос Самбрано, Мигель Трауко, Рубин, Альянса Лима, Шальке 04
Экс-футболиста РПЛ и еще двух игроков обвинили в изнасиловании, пишут СМИ

America 24: экс-футболиста "Рубина" Самбрано обвинили в изнасиловании

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗащитник ФК "Рубин" Карлос Самбрано
Защитник ФК Рубин Карлос Самбрано - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывшего футболиста казанского "Рубина" Карлоса Самбрано, а также игроков сборной Перу Мигеля Трауко и Серхио Пенью обвинили в изнасиловании, сообщает телеканал America 24.
По информации источника, обвинение было подано 22-летней аргентинкой в суд Буэнос-Айреса и указывает на трех футболистов, которые на данный момент выступают в составе перуанского клуба "Альянса Лима".
Согласно заявлению, инцидент предположительно произошел в отеле Монтевидео (Уругвай). Отмечается, что аргентинка, ранее знакомая с Самбрано, после ужина была приглашена в место проживания команды "Альянса Лима" в сопровождении своей подруги, после чего появились еще двое обвиняемых, которые совершили в ее отношении насильственные действия сексуального характера.
При подаче заявления в суд Буэнос-Айреса потерпевшая объяснила, что страх, растерянность и нахождение в другой стране повлияли на ее решение не заявлять о происшествии в Монтевидео. По возвращении в Аргентину девушка прошла осмотр и медицинские обследования, также она предоставила одежду, которую носила в ночь происшествия, для проведения экспертиз с целью получения доказательств, подтверждающих ее показания, включая анализ ДНК.
Вратарь Картер Харт - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Оправданный по делу об изнасиловании вратарь присоединился к клубу НХЛ
16 октября 2025, 22:49
Аргентинские власти уже начали расследование. Впоследствии они должны будут официально уведомить о нем уругвайские правоохранительные органы, так как предполагаемые события произошли в Монтевидео.
Самбрано 36 лет. На протяжении карьеры он выступал за немецкие "Шальке", "Санкт-Паули" и "Айнтрахт", греческий ПАОК, казанский "Рубин", киевское "Динамо", швейцарский "Базель" и аргентинский клуб "Бока Хуниорс". Также в его активе 84 матча и четыре гола в составе сборной Перу.
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экс-игрока АПЛ арестовали по подозрению в попытке изнасилования, пишут СМИ
2 декабря 2025, 23:51
 
ФутболСпортКарлос СамбраноМигель ТраукоРубинАльянса ЛимаШальке 04
 
