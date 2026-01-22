Экс-футболиста РПЛ и еще двух игроков обвинили в изнасиловании, пишут СМИ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывшего футболиста казанского "Рубина" Карлоса Самбрано, а также игроков сборной Перу Мигеля Трауко и Серхио Пенью обвинили в изнасиловании, сообщает телеканал America 24.

По информации источника, обвинение было подано 22-летней аргентинкой в суд Буэнос-Айреса и указывает на трех футболистов, которые на данный момент выступают в составе перуанского клуба "Альянса Лима".

Согласно заявлению, инцидент предположительно произошел в отеле Монтевидео (Уругвай). Отмечается, что аргентинка, ранее знакомая с Самбрано, после ужина была приглашена в место проживания команды "Альянса Лима" в сопровождении своей подруги, после чего появились еще двое обвиняемых, которые совершили в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

При подаче заявления в суд Буэнос-Айреса потерпевшая объяснила, что страх, растерянность и нахождение в другой стране повлияли на ее решение не заявлять о происшествии в Монтевидео. По возвращении в Аргентину девушка прошла осмотр и медицинские обследования, также она предоставила одежду, которую носила в ночь происшествия, для проведения экспертиз с целью получения доказательств, подтверждающих ее показания, включая анализ ДНК.

Аргентинские власти уже начали расследование. Впоследствии они должны будут официально уведомить о нем уругвайские правоохранительные органы, так как предполагаемые события произошли в Монтевидео.