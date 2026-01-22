Рейтинг@Mail.ru
Структура "Ростеха" будет требовать банкротства "Крыльев Советов"
Футбол
 
01:30 22.01.2026
Структура "Ростеха" будет требовать банкротства "Крыльев Советов"
Структура "Ростеха" будет требовать банкротства "Крыльев Советов"
2026
Структура "Ростеха" будет требовать банкротства "Крыльев Советов"

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Компания "РТ-Капитал", дочерняя структура корпорации "Ростех", сообщила о своем намерении подать в арбитражный суд заявление о банкротстве самарского футбольного клуба "Крылья Советов", говорится в сообщении "РТ-Капитала", размещенном на Федресурсе.
Сумма неисполненных обязательств клуба не уточняется.
"РТ-Капитал" 19 января направил в арбитражный суд Москвы иск к "Крыльям Советов" о взыскании около 146 миллионов рублей. Этот же суд в июле прошлого года по первому иску ООО "РТ-Капитал" взыскал с АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.
Telegram-канал клуба 30 декабря сообщил, что "Крылья Советов" погасили часть долга перед "РТ-Капиталом" в размере 535 миллионов рублей.
