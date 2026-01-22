Структура "Ростеха" будет требовать банкротства "Крыльев Советов"

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Компания "РТ-Капитал", дочерняя структура корпорации "Ростех", сообщила о своем намерении подать в арбитражный суд заявление о банкротстве самарского футбольного клуба "Крылья Советов", говорится в сообщении "РТ-Капитала", размещенном на Федресурсе.