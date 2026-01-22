Рейтинг@Mail.ru
Перро выиграл малую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Нове-Место - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
21:51 22.01.2026 (обновлено: 21:52 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/perro-2069705168.html
Перро выиграл малую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Нове-Место
Перро выиграл малую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Нове-Место - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Перро выиграл малую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Нове-Место
Француз Эрик Перро выиграл малую индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T21:51:00+03:00
2026-01-22T21:52:00+03:00
биатлон
спорт
стурла легрейд
международный союз биатлонистов (ibu)
союз биатлонистов россии (сбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932092344_0:96:1441:906_1920x0_80_0_0_840d4bb503c80706ab366c079a2bacd3.jpg
https://ria.ru/20260118/dale-shevdal-2068633147.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932092344_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_1305941cf2c032059a959e91138325fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, стурла легрейд, международный союз биатлонистов (ibu), союз биатлонистов россии (сбр)
Биатлон, Спорт, Стурла Легрейд, Международный союз биатлонистов (IBU), Союз биатлонистов России (СБР)
Перро выиграл малую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Нове-Место

Перро выиграл малую индивидуальную гонку на предолимпийском этапе Кубка мира

© Фото : Соцсети спортсменаЭрик Перро
Эрик Перро - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Француз Эрик Перро выиграл малую индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
Он преодолел 15 км за 36 минут 30,6 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Серебро завоевал его соотечественник Эмильен Жаклен (отставание 41,8 секунды; 0 промахов), бронзу - итальянец Лукас Хофер (+54,1; 0), для которого эта медаль стала первой в личных гонках Кубка мира с марта 2022 года.
Лучший результат в карьере на Кубке мира показал представляющий с 2021 года Румынию призер чемпионата России Дмитрий Шамаев. 30-летний уроженец Ижевска занял 18-е место (+3.26,6; 0).
Гонку в связи с подготовкой к Олимпиаде пропустили находящиеся в топ-12 общего зачета Кубка мира норвежцы Стурла Легрейд, Мартин Ульдал, Йоханнес Дале-Шевдал и Ветле Кристиансен, а также немец Филипп Наврат.
Женская малая индивидуальная гонка пройдет в пятницу. Последний перед Олимпийскими играми этап Кубка мира завершится 25 января.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
Биатлон - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Дале-Шевдал выиграл гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге
18 января, 17:56
 
БиатлонСпортСтурла ЛегрейдМеждународный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    7
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Барыс
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бетис
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Мидтъюлланн
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Штурм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лион
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Селтик
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Виктория Пльзень
    Порту
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Панатинаикос
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Штутгарт
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала