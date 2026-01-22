Перро выиграл малую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Нове-Место

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Француз Эрик Перро выиграл малую индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.

Он преодолел 15 км за 36 минут 30,6 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Серебро завоевал его соотечественник Эмильен Жаклен (отставание 41,8 секунды; 0 промахов), бронзу - итальянец Лукас Хофер (+54,1; 0), для которого эта медаль стала первой в личных гонках Кубка мира с марта 2022 года.

Лучший результат в карьере на Кубке мира показал представляющий с 2021 года Румынию призер чемпионата России Дмитрий Шамаев. 30-летний уроженец Ижевска занял 18-е место (+3.26,6; 0).

Гонку в связи с подготовкой к Олимпиаде пропустили находящиеся в топ-12 общего зачета Кубка мира норвежцы Стурла Легрейд, Мартин Ульдал, Йоханнес Дале-Шевдал и Ветле Кристиансен, а также немец Филипп Наврат.

Женская малая индивидуальная гонка пройдет в пятницу. Последний перед Олимпийскими играми этап Кубка мира завершится 25 января.