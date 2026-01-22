https://ria.ru/20260122/perro-2069705168.html
Перро выиграл малую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Нове-Место
Француз Эрик Перро выиграл малую индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Француз Эрик Перро выиграл малую индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
Он преодолел 15 км за 36 минут 30,6 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Серебро завоевал его соотечественник Эмильен Жаклен (отставание 41,8 секунды; 0 промахов), бронзу - итальянец Лукас Хофер (+54,1; 0), для которого эта медаль стала первой в личных гонках Кубка мира с марта 2022 года.
Лучший результат в карьере на Кубке мира показал представляющий с 2021 года Румынию призер чемпионата России Дмитрий Шамаев. 30-летний уроженец Ижевска занял 18-е место (+3.26,6; 0).
Гонку в связи с подготовкой к Олимпиаде пропустили находящиеся в топ-12 общего зачета Кубка мира норвежцы Стурла Легрейд, Мартин Ульдал, Йоханнес Дале-Шевдал и Ветле Кристиансен, а также немец Филипп Наврат.
Женская малая индивидуальная гонка пройдет в пятницу. Последний перед Олимпийскими играми этап Кубка мира завершится 25 января.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.