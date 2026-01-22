Рейтинг@Mail.ru
Российские спортсмены смогут общаться со СМИ во время Олимпиады
20:16 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/olimpiada-2069693192.html
Российские спортсмены смогут общаться со СМИ во время Олимпиады
Российские спортсмены смогут общаться со СМИ во время Олимпиады - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Российские спортсмены смогут общаться со СМИ во время Олимпиады
Российские спортсмены смогут общаться со СМИ и принимать участие в пресс-конференциях в случае завоевания медалей на Олимпийских играх 2026 года, заявили РИА... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T20:16:00+03:00
2026-01-22T20:16:00+03:00
2026
спорт, савелий коростелев, дарья непряева, аделия петросян, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Аделия Петросян, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Российские спортсмены смогут общаться со СМИ во время Олимпиады

Российские атлеты смогут общаться со СМИ во время Олимпийских игр в Италии

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские спортсмены смогут общаться со СМИ и принимать участие в пресс-конференциях в случае завоевания медалей на Олимпийских играх 2026 года, заявили РИА Новости в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
В четверг стало известно, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева приняли приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпийских играх в Италии. Ранее приглашения МОК приняли фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова и конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.
«
"На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине в смешанных зонах можно пообщаться с отдельными нейтральными спортсменами. Однако, съемка разрешена только для владельцев медиаправ. Спортсмены могут быть приглашены в Главный пресс-центр для проведения интервью на камеру/аудио с владельцами медиаправ. Если спортсмены выиграют медали, они будут приглашены на пресс-конференцию на месте проведения соревнований", - сообщили в МОК.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
Спорт
 
