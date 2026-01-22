Российские спортсмены смогут общаться со СМИ во время Олимпиады

«

"На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине в смешанных зонах можно пообщаться с отдельными нейтральными спортсменами. Однако, съемка разрешена только для владельцев медиаправ. Спортсмены могут быть приглашены в Главный пресс-центр для проведения интервью на камеру/аудио с владельцами медиаправ. Если спортсмены выиграют медали, они будут приглашены на пресс-конференцию на месте проведения соревнований", - сообщили в МОК.