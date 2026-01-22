Российские спортсмены смогут общаться со СМИ во время Олимпиады

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские спортсмены смогут общаться со СМИ и принимать участие в пресс-конференциях в случае завоевания медалей на Олимпийских играх 2026 года, заявили РИА Новости в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
В четверг стало известно, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева приняли приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпийских играх в Италии. Ранее приглашения МОК приняли фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова и конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.
«
"На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине в смешанных зонах можно пообщаться с отдельными нейтральными спортсменами. Однако, съемка разрешена только для владельцев медиаправ. Спортсмены могут быть приглашены в Главный пресс-центр для проведения интервью на камеру/аудио с владельцами медиаправ. Если спортсмены выиграют медали, они будут приглашены на пресс-конференцию на месте проведения соревнований", - сообщили в МОК.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
16 января, 08:00