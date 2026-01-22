Рейтинг@Mail.ru
18:26 22.01.2026
Коростелев и Непряева приняли приглашения на Олимпиаду

Савелий Коростелев и Дарья Непряева приняли приглашения МОК на Олимпиаду-2026

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дарья Непряева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева приняли приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпийских играх в Италии, сообщается на сайте организации.
Они были приглашены 21 января. Помимо них, тогда получили приглашения конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, они также их уже приняли.
Ранее приглашения МОК приняли фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Бородавко признался в двояких ощущениях от еще одного нейтрального статуса
19 января, 20:19
 
Лыжные гонкиСпортИталияМиланКортина-д'АмпеццоСавелий КоростелевДарья НепряеваМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
