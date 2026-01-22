Нигматуллин сообщил об аресте двух квартир бывшей жены после суда

«

"Вышло постановление суда об аресте, приставы пока арестовали две квартиры в Подмосковье, в которых проживают близкие родственники моей бывшей супруги. Речь также идет, по-моему, о гаражном месте. Что будет дальше? Я не общаюсь с приставами, потому что с ними невозможно разговаривать, ведь до них невозможно дозвониться. Я тоже хотел бы знать их (дальнейшие) планы, но слежу за всем только через официальные уведомления", - сказал Нигматуллин.