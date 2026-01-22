https://ria.ru/20260122/nigmatullin-2069520135.html
Нигматуллин сообщил об аресте двух квартир бывшей жены после суда
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сообщил РИА Новости, что после решения суда приставы наложили арест на две квартиры в Подмосковье, принадлежащие его бывшей супруге.
В марте Преображенский районный суд Москвы обязал бывшую жену Нигматуллина Елену выплатить экс-супругу 59 миллионов рублей по делу о разделе имущества. 16 октября суд возбудил исполнительное производство в отношении бывшей супруги экс-вратаря.
"Вышло постановление суда об аресте, приставы пока арестовали две квартиры в Подмосковье, в которых проживают близкие родственники моей бывшей супруги. Речь также идет, по-моему, о гаражном месте. Что будет дальше? Я не общаюсь с приставами, потому что с ними невозможно разговаривать, ведь до них невозможно дозвониться. Я тоже хотел бы знать их (дальнейшие) планы, но слежу за всем только через официальные уведомления", - сказал Нигматуллин.
"Есть постановление суда, есть возбужденное исполнительное производство на конкретную сумму. Вот по нему они и работают. Сумма 59 миллионов рублей? Да, но она выросла до 63 миллионов, потому что это еще и услуги судебных приставов", - пояснил собеседник агентства.
Нигматуллин был в браке с 1996 по 2023 год. После развода экс-футболист заявил, что Елена забрала всю сумму от проданной квартиры в Москве за 121 миллион рублей, также она претендует на 50% от квартиры в Майами, оформленной на них обоих.