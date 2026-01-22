Рейтинг@Mail.ru
Нигматуллин сообщил об аресте двух квартир бывшей жены после суда - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/nigmatullin-2069520135.html
Нигматуллин сообщил об аресте двух квартир бывшей жены после суда
Нигматуллин сообщил об аресте двух квартир бывшей жены после суда - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Нигматуллин сообщил об аресте двух квартир бывшей жены после суда
Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сообщил РИА Новости, что после решения суда приставы наложили арест на две квартиры в Подмосковье,... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T11:25:00+03:00
2026-01-22T11:25:00+03:00
руслан нигматуллин
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973860025_0:219:1440:1029_1920x0_80_0_0_d8b25d56cf4bc673f7751804037180db.jpg
https://ria.ru/20260103/nigmatullin-2065763408.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973860025_0:183:1440:1263_1920x0_80_0_0_22abf550f4693d817f56230548021de2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
руслан нигматуллин, вокруг спорта
Руслан Нигматуллин, Вокруг спорта
Нигматуллин сообщил об аресте двух квартир бывшей жены после суда

Нигматуллин: приставы по решению суда наложили арест на две квартиры бывшей жены

© Фото : Социальные сети НигматуллинаРуслан Нигматуллин с супругой Еленой Нигматуллиной
Руслан Нигматуллин с супругой Еленой Нигматуллиной - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Социальные сети Нигматуллина
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сообщил РИА Новости, что после решения суда приставы наложили арест на две квартиры в Подмосковье, принадлежащие его бывшей супруге.
В марте Преображенский районный суд Москвы обязал бывшую жену Нигматуллина Елену выплатить экс-супругу 59 миллионов рублей по делу о разделе имущества. 16 октября суд возбудил исполнительное производство в отношении бывшей супруги экс-вратаря.
«
"Вышло постановление суда об аресте, приставы пока арестовали две квартиры в Подмосковье, в которых проживают близкие родственники моей бывшей супруги. Речь также идет, по-моему, о гаражном месте. Что будет дальше? Я не общаюсь с приставами, потому что с ними невозможно разговаривать, ведь до них невозможно дозвониться. Я тоже хотел бы знать их (дальнейшие) планы, но слежу за всем только через официальные уведомления", - сказал Нигматуллин.
"Есть постановление суда, есть возбужденное исполнительное производство на конкретную сумму. Вот по нему они и работают. Сумма 59 миллионов рублей? Да, но она выросла до 63 миллионов, потому что это еще и услуги судебных приставов", - пояснил собеседник агентства.
Руслан Нигматуллин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Скрывается как преступница": Нигматуллин — об экс-жене, деньгах и Карпине
3 января, 09:00
Нигматуллин был в браке с 1996 по 2023 год. После развода экс-футболист заявил, что Елена забрала всю сумму от проданной квартиры в Москве за 121 миллион рублей, также она претендует на 50% от квартиры в Майами, оформленной на них обоих.
 
Руслан НигматуллинВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    7
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Барыс
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бетис
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Мидтъюлланн
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Штурм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лион
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Селтик
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Виктория Пльзень
    Порту
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Панатинаикос
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Штутгарт
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала