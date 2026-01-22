https://ria.ru/20260122/larionov-2069721310.html
Хоккеист СКА перенесет операцию на спине
Хоккеист СКА перенесет операцию на спине - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Хоккеист СКА перенесет операцию на спине
Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов сообщил, что нападающий команды Игорь Ларионов - младший в пятницу перенесет операцию на спине. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
хоккей
спорт
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хоккеист СКА Игорь Ларионов в пятницу перенесет операцию на спине