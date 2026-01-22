Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
23:59 22.01.2026 (обновлено: 06:31 23.01.2026)
Хоккеист СКА перенесет операцию на спине
Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов сообщил, что нападающий команды Игорь Ларионов - младший в пятницу перенесет операцию на спине. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов сообщил, что нападающий команды Игорь Ларионов - младший в пятницу перенесет операцию на спине.
В четверг СКА на своем льду проиграл московскому "Спартаку" со счетом 1:2. Петербургский клуб уступил "красно-белым" третий раз кряду по ходу сезона.
«
"Масса потерь. Только восстановился и вышел Матвей Короткий, первую игру сыграл Михаил Воробьев. Ларионов-младший - у него завтра операция на спине", - заявил Ларионов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в группе СКА в соцсети "ВКонтакте".
В следующем матче СКА 24 января на выезде сыграет против нижегородского "Торпедо". СКА проиграл третий матч КХЛ кряду и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками.
