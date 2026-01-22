Рейтинг@Mail.ru
СКА заполучил хоккеиста "Адмирала" - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Хоккей
 
13:44 22.01.2026
СКА заполучил хоккеиста "Адмирала"
СКА заполучил хоккеиста "Адмирала"
Защитник Павел Коледов перешел из "Адмирала" в петербургский СКА в результате обмена, сообщается в Telegram-канале владивостокского хоккейного клуба. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
хоккей
павел коледов
адмирал
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
СКА заполучил хоккеиста "Адмирала"

Хоккеист Коледов перешел из "Адмирала" в СКА

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Защитник Павел Коледов перешел из "Адмирала" в петербургский СКА в результате обмена, сообщается в Telegram-канале владивостокского хоккейного клуба.
"Адмирал" взамен получил денежную компенсацию.
Коледову 31 год. В текущем сезоне он сыграл 43 матча за "Адмирал" и набрал семь очков (3 гола + 4 результативные передачи). Всего в активе игрока 716 встреч и 143 балла (42+101) в карьере в КХЛ.
СКА с 53 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Адмирал" (34) идет на последней, 11-й строчке на Востоке.
 
ХоккейПавел КоледовАдмиралСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
