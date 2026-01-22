https://ria.ru/20260122/koledov-2069566719.html
СКА заполучил хоккеиста "Адмирала"
СКА заполучил хоккеиста "Адмирала"
СКА заполучил хоккеиста "Адмирала"
Защитник Павел Коледов перешел из "Адмирала" в петербургский СКА в результате обмена, сообщается в Telegram-канале владивостокского хоккейного клуба. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Защитник Павел Коледов перешел из "Адмирала" в петербургский СКА в результате обмена, сообщается в Telegram-канале владивостокского хоккейного клуба.
"Адмирал" взамен получил денежную компенсацию.
Коледову 31 год. В текущем сезоне он сыграл 43 матча за "Адмирал" и набрал семь очков (3 гола + 4 результативные передачи). Всего в активе игрока 716 встреч и 143 балла (42+101) в карьере в КХЛ.
СКА с 53 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Адмирал" (34) идет на последней, 11-й строчке на Востоке.