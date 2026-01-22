Рейтинг@Mail.ru
ФХР не допустили до заседания совета IIHF
Хоккей
 
20:18 22.01.2026
ФХР не допустили до заседания совета IIHF
ФХР не допустили до заседания совета IIHF
Представителей Федерации хоккея России (ФХР) не допустили до заседания совета Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте ФХР. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Новости
спорт, федерация хоккея россии (фхр), международная федерация хоккея (iihf), международный олимпийский комитет (мок)
Хоккей, Спорт, Федерация хоккея России (ФХР), Международная федерация хоккея (IIHF), Международный олимпийский комитет (МОК)
ФХР не допустили до заседания совета IIHF

В ФХР заявили, что организацию не допустили до заседания совета IIHF

Эмблема Федерации хоккея России
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Представителей Федерации хоккея России (ФХР) не допустили до заседания совета Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте ФХР.
Ранее стало известно, что совет IIHF оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских сборных. В четверг министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ФХР при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета IIHF о недопуске на соревнования молодежных команд России. IIHF заявила, что позднее рассмотрит вопрос возвращения юниоров из России и Белоруссии в сезоне-2027/28 в зависимости от оценки условий безопасности.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Все профукано": Фетисов разнес IIHF за издевательство над хоккеем России
Вчера, 14:45
«
"Федерация хоккея России сообщает, что не была допущена к заседанию совета IIHF, состоявшемуся 21 января, и выражает разочарование от отсутствия возможности принять участие в обсуждении и выражении своей позиции. ФХР убеждена, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовать международным федерациям допустить российских и белорусских юниоров до международных турниров подтверждает принципы олимпийского движения о недопущении дискриминации, особенно по отношению к юным спортсменам. Тем не менее IIHF проигнорировала рекомендации МОК", - говорится в заявлении ФХР.
"ФХР считает, что аргумент о невозможности обеспечить безопасность участников международных турниров со сборной России утратил актуальность, не имеет под собой никаких оснований и является лишь формальным поводом отказа в участии нашей страны", - отмечает федерация.
Российские команды отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года. Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.
Эпизод матча между командой Россия 25 и сборной Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Юрист оценила шансы ФХР выиграть дело против IIHF в CAS
Вчера, 16:09
 
ХоккейСпортФедерация хоккея России (ФХР)Международная федерация хоккея (IIHF)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
