ФХР не допустили до заседания совета IIHF

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Представителей Федерации хоккея России (ФХР) не допустили до заседания совета Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте ФХР.
Ранее стало известно, что совет IIHF оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских сборных. В четверг министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ФХР при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета IIHF о недопуске на соревнования молодежных команд России. IIHF заявила, что позднее рассмотрит вопрос возвращения юниоров из России и Белоруссии в сезоне-2027/28 в зависимости от оценки условий безопасности.
«
"Федерация хоккея России сообщает, что не была допущена к заседанию совета IIHF, состоявшемуся 21 января, и выражает разочарование от отсутствия возможности принять участие в обсуждении и выражении своей позиции. ФХР убеждена, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовать международным федерациям допустить российских и белорусских юниоров до международных турниров подтверждает принципы олимпийского движения о недопущении дискриминации, особенно по отношению к юным спортсменам. Тем не менее IIHF проигнорировала рекомендации МОК", - говорится в заявлении ФХР.
"ФХР считает, что аргумент о невозможности обеспечить безопасность участников международных турниров со сборной России утратил актуальность, не имеет под собой никаких оснований и является лишь формальным поводом отказа в участии нашей страны", - отмечает федерация.
Российские команды отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года. Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.