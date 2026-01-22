ФХР не допустили до заседания совета IIHF

«

"Федерация хоккея России сообщает, что не была допущена к заседанию совета IIHF, состоявшемуся 21 января, и выражает разочарование от отсутствия возможности принять участие в обсуждении и выражении своей позиции. ФХР убеждена, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовать международным федерациям допустить российских и белорусских юниоров до международных турниров подтверждает принципы олимпийского движения о недопущении дискриминации, особенно по отношению к юным спортсменам. Тем не менее IIHF проигнорировала рекомендации МОК", - говорится в заявлении ФХР.