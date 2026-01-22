Рейтинг@Mail.ru
Дважды выигрывавший Кубок Гагарина защитник перешел в "Спартак"
Хоккей
 
18:09 22.01.2026
Дважды выигрывавший Кубок Гагарина защитник перешел в "Спартак"
Дважды выигрывавший Кубок Гагарина защитник перешел в "Спартак"
Московский "Спартак" заключил контракт с российским защитником Романом Рукавишниковым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дважды выигрывавший Кубок Гагарина защитник перешел в "Спартак"

"Спартак" заключил контракт с обладателем Кубка Гагарина Рукавишниковым

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Московский "Спартак" заключил контракт с российским защитником Романом Рукавишниковым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок действия соглашения с Рукавишниковым рассчитан до конца текущего сезона.
Рукавишникову 33 года. Он выступал за "Спартак" в сезоне-2023/24, проведя в составе клуба 65 матчей и набрав 8 очков (1 гол + 7 передач) при общем показателе полезности "+18". Также в КХЛ представлял новосибирскую "Сибирь", петербургский СКА, казанский "Ак Барс" и мытищинский "Атлант". Всего на его счету 102 очка (21+81) за 645 игр в КХЛ, включая 97 матчей в Кубке Гагарина, двукратным обладателем которого он становился в составе СКА.
Объявлены капитаны команд на Матч звезд КХЛ
