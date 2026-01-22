https://ria.ru/20260122/khokkey-2069662906.html
Дважды выигрывавший Кубок Гагарина защитник перешел в "Спартак"
Дважды выигрывавший Кубок Гагарина защитник перешел в "Спартак"
Московский "Спартак" заключил контракт с российским защитником Романом Рукавишниковым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.01.2026
