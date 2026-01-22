Рейтинг@Mail.ru
IIHF рассмотрит вопрос реинтеграции юниоров из России в сезоне-2027/28 - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:50 22.01.2026 (обновлено: 15:43 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/khokkey-2069592151.html
IIHF рассмотрит вопрос реинтеграции юниоров из России в сезоне-2027/28
IIHF рассмотрит вопрос реинтеграции юниоров из России в сезоне-2027/28 - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
IIHF рассмотрит вопрос реинтеграции юниоров из России в сезоне-2027/28
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос о реинтеграции игроков до 18 лет из национальных сборных России и Белоруссии в свои чемпионаты в... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T14:50:00+03:00
2026-01-22T15:43:00+03:00
хоккей
спорт
белоруссия
международная федерация хоккея (iihf)
россия
михаил дегтярев
международный олимпийский комитет (мок)
федерация хоккея россии (фхр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926482096_149:77:1131:629_1920x0_80_0_0_61083403d657de136daa81088c389bfa.jpg
https://ria.ru/20260122/fetisov-2069589836.html
белоруссия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926482096_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_c8a8f677c60ba520d017ac68cfd897ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, белоруссия, международная федерация хоккея (iihf), россия, михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), федерация хоккея россии (фхр)
Хоккей, Спорт, Белоруссия, Международная федерация хоккея (IIHF), Россия, Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Федерация хоккея России (ФХР)
IIHF рассмотрит вопрос реинтеграции юниоров из России в сезоне-2027/28

IIHF рассмотрит вопрос реинтеграции юниоров из России после оценки безопасности

© Пресс-служба ФХРХоккеисты юниорской сборной России
Хоккеисты юниорской сборной России - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Пресс-служба ФХР
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос о реинтеграции игроков до 18 лет из национальных сборных России и Белоруссии в свои чемпионаты в сезоне-2027/28, сообщается на сайте организации.
Ранее стало известно, что совет IIHF оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских сборных. В четверг министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Федерация хоккея России (ФХР) при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета IIHF о недопуске на соревнования молодежных команд России.
В заявлении IIHF отмечается, что рассмотрение вопроса возвращения юниоров из России и Белоруссии в сезоне-2027/28 будет зависеть от текущей оценки условий безопасности. Если эти риски существенно снизятся в ближайшие месяцы, IIHF будет сотрудничать с соответствующими национальными ассоциациями для поддержки возможной реинтеграции на юниорском уровне.
Отмечается, что по итогам последнего заседания и на основе детальной оценки рисков совет IIHF считает, что возвращение российских и белорусских национальных и клубных команд к участию в чемпионатах сезона-2026/27 пока небезопасно.
"Поскольку безопасность всех участников и надлежащая организация каждого мероприятия остаются первостепенной задачей, IIHF должна гарантировать соблюдение этих требований на каждом турнире. IIHF будет продолжать внимательно следить за развитием ситуации и проводить постоянный анализ рисков для безопасности", - говорится в заявлении.
Российские команды отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Все профукано": Фетисов разнес IIHF за издевательство над хоккеем России
Вчера, 14:45
 
ХоккейСпортБелоруссияМеждународная федерация хоккея (IIHF)РоссияМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Федерация хоккея России (ФХР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    7
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Барыс
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бетис
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Мидтъюлланн
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Штурм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лион
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Селтик
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Виктория Пльзень
    Порту
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Панатинаикос
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Штутгарт
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала