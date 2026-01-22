IIHF рассмотрит вопрос реинтеграции юниоров из России в сезоне-2027/28

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос о реинтеграции игроков до 18 лет из национальных сборных России и Белоруссии в свои чемпионаты в сезоне-2027/28, сообщается на сайте организации.

Ранее стало известно, что совет IIHF оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских сборных. В четверг министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Федерация хоккея России (ФХР) при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета IIHF о недопуске на соревнования молодежных команд России.

В заявлении IIHF отмечается, что рассмотрение вопроса возвращения юниоров из России и Белоруссии в сезоне-2027/28 будет зависеть от текущей оценки условий безопасности. Если эти риски существенно снизятся в ближайшие месяцы, IIHF будет сотрудничать с соответствующими национальными ассоциациями для поддержки возможной реинтеграции на юниорском уровне.

Отмечается, что по итогам последнего заседания и на основе детальной оценки рисков совет IIHF считает, что возвращение российских и белорусских национальных и клубных команд к участию в чемпионатах сезона-2026/27 пока небезопасно.

"Поскольку безопасность всех участников и надлежащая организация каждого мероприятия остаются первостепенной задачей, IIHF должна гарантировать соблюдение этих требований на каждом турнире. IIHF будет продолжать внимательно следить за развитием ситуации и проводить постоянный анализ рисков для безопасности", - говорится в заявлении.