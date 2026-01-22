ФХР обжалует в CAS решение совета IIHF о недопуске молодежных команд России

«

"ФХР при поддержке ОКР обжалует в CAS решение совета IIHF о недопуске на соревнования молодежных команд из России вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета, который в декабре 2025 года прямо указал международным федерациям на недопустимость ограничений для юношеского спорта, включая командные дисциплины", - заявил Дегтярев в своем Telegram-канале.