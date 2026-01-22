ФХР обжалует в CAS решение совета IIHF о недопуске молодежных команд России

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске на соревнования молодежных команд России, сообщил председатель ОКР и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
В среду СМИ сообщили, что совет IIHF оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских сборных. В четверг источник РИА Новости уточнил, что ФХР будет оспаривать в CAS решение совета IIHF о недопуске российских спортсменов до 18 и до 20 лет до турниров под эгидой организации. По данным источника, что ФХР пока не получила протокол совета, однако, по сообщению участников, президент IIHF Люк Тардиф заявил в ходе заседания, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не касаются молодежного чемпионата мира. Совет голосовал отдельно по допуску на МЧМ и чемпионат мира среди хоккеистов до 18 лет. Большинством голосов было принято решение не допускать россиян "по соображениям безопасности".
«
"ФХР при поддержке ОКР обжалует в CAS решение совета IIHF о недопуске на соревнования молодежных команд из России вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета, который в декабре 2025 года прямо указал международным федерациям на недопустимость ограничений для юношеского спорта, включая командные дисциплины", - заявил Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Ссылки IIHF на так называемые соображения безопасности несостоятельны. Подобная аргументация уже была предметом разбирательства в CAS в рамках иска против Международной федерации санного спорта, и суд признал ее необоснованной. Юристы ОКР представили десятки примеров участия российских спортсменов в международных соревнованиях без каких-либо инцидентов, а независимый швейцарский эксперт по правам человека подтвердил, что тотальный бан на участие противоречит всем существующим гуманитарным и правовым принципам в области прав человека и носит откровенно дискриминационный характер. При этом ряд международных федераций уже имплементировали рекомендации МОК. Мы последовательно будем защищать право наших молодых спортсменов на честное и равное участие в соревнованиях, процесс возвращения России в мировой спорт продолжится.", - добавил он.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.