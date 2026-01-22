Свищев раскритиковал решение IIHF по недопуску россиян к соревнованиям

«

"К сожалению, IIHF приняла это решение не в пользу спорта и не в пользу хоккея. Все надеялись на рекомендации МОК в отношении допуска молодых спортсменов и даже в игровых дисциплинах. Тем более что есть позитивный опыт: два для назад Всемирная федерация керлинга (World Curling) допустила наших молодых спортсменов до участия в первенствах мира. Мое мнение, IIHF очень сильно зависима от своих крупных инвесторов и спонсоров из Европы, таких, например, как "Шкода", и из США. К сожалению, не произошло отложенного возвращения на мировую арену даже наших молодых хоккеистов", - сказал Свищев.