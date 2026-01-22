Рейтинг@Mail.ru
Свищев раскритиковал решение IIHF по недопуску россиян к соревнованиям
Хоккей
 
10:41 22.01.2026
Свищев раскритиковал решение IIHF по недопуску россиян к соревнованиям
Вердикт совета Международной федерации хоккея (IIHF) оставить в силе санкции в отношении российских и белорусских сборных является незаконным и неспортивным,... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Свищев раскритиковал решение IIHF по недопуску россиян к соревнованиям

Свищев: решение IIHF по недопуску россиян незаконно и принято не в пользу хоккея

Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Вердикт совета Международной федерации хоккея (IIHF) оставить в силе санкции в отношении российских и белорусских сборных является незаконным и неспортивным, организация очень зависит от крупных спонсоров из Европы и США, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
В среду стало известно, что решение оставить в силе санкции в отношении сборных России и Белоруссии было принято на совете IIHF, прошедшем в формате видеоконференции. Российские команды отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года.
«
"К сожалению, IIHF приняла это решение не в пользу спорта и не в пользу хоккея. Все надеялись на рекомендации МОК в отношении допуска молодых спортсменов и даже в игровых дисциплинах. Тем более что есть позитивный опыт: два для назад Всемирная федерация керлинга (World Curling) допустила наших молодых спортсменов до участия в первенствах мира. Мое мнение, IIHF очень сильно зависима от своих крупных инвесторов и спонсоров из Европы, таких, например, как "Шкода", и из США. К сожалению, не произошло отложенного возвращения на мировую арену даже наших молодых хоккеистов", - сказал Свищев.
"Я считаю поведение IIHF незаконным и неспортивным", - подчеркнул собеседник агентства.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.
Сборная России на Олимпиаде-2018 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
IIHF оставила в силе санкции против российских хоккеистов
Хоккей
 
