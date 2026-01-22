https://ria.ru/20260122/khokkey-2069472315.html
Малкин поднялся на 37-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин поднялся на 37-е место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
евгений малкин
