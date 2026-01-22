Рейтинг@Mail.ru
Малкин поднялся на 37-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Хоккей
 
05:55 22.01.2026 (обновлено: 07:19 22.01.2026)
Малкин поднялся на 37-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Малкин поднялся на 37-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Малкин поднялся на 37-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин поднялся на 37-е место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги...
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
евгений малкин
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, евгений малкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Евгений Малкин

Малкин поднялся на 37-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин поднялся на 37-е место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 января 2026 • начало в 05:30
Завершен
Калгари
1 : 4
Питтсбург
39:57 • Егор Шарангович
(Зак Уайтклауд, Кевин Бал)
07:49 • Евгений Малкин
(Райан Ши, Джек Ст. Ивани)
32:32 • Егор Чинахов
(Томас Новак, Евгений Малкин)
40:50 • Брайан Раст
(Сидней Кросби, Рикард Ракелл)
49:19 • Томас Новак
(Джек Ст. Ивани)
Малкин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата против "Калгари Флэймз"
Благодаря шайбе во встрече с "Калгари" Малкин достиг отметки в 525 голов в карьере в чемпионатах НХЛ и поднялся на 37-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив Брайана Троттье и догнав Мариана Госсу. Рекорд по голам в чемпионатах НХЛ принадлежит российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину (917 голов).
Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Русский вратарь подрался с американцем! Бобровский отомстил за подлость
20 января, 07:15
 
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
 
