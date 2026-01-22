Рейтинг@Mail.ru
"Есть шанс быть в тройке": Авербух рассказал о Гуменнике перед Олимпиадой
Фигурное катание
 
22.01.2026
"Есть шанс быть в тройке": Авербух рассказал о Гуменнике перед Олимпиадой
"Есть шанс быть в тройке": Авербух рассказал о Гуменнике перед Олимпиадой - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Есть шанс быть в тройке": Авербух рассказал о Гуменнике перед Олимпиадой
Прокаты российского фигуриста Петра Гуменника на соревнованиях памяти Петра Грушмана в Санкт-Петербурге свидетельствуют о том, что он в хорошей форме подходит к РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Пётр Гуменник
Пётр Гуменник
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Прокаты российского фигуриста Петра Гуменника на соревнованиях памяти Петра Грушмана в Санкт-Петербурге свидетельствуют о том, что он в хорошей форме подходит к Олимпийским играм в Италии, заявил РИА Новости вице-чемпион Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.
На Мемориале Грушмана Гуменник в произвольной программе чисто исполнил пять четверных прыжков, набрав за прокат 217,44 балла. По сумме двух программ фигурист получил 326,49 баллов, это результат выше рекорда России (314,54), который принадлежал ему же.
"Любой хороший прокат вселяет дополнительные силы и мотивацию. На баллы обращать внимания не надо, главное, что Петр исполнил сложную программу с таким хорошим набором. Он в хорошей форме подходит к Олимпийским играм. Прогнозы, я думаю, делать не стоит, надо спортсмена поддерживать, но, безусловно, у Петра при чистых прокатах есть шанс быть в призовой тройке", - сказал Авербух.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля.
Авербух выступил против показа Олимпиады на федеральных каналах
8 января, 23:13
Авербух выступил против показа Олимпиады на федеральных каналах
8 января, 23:13
 
Фигурное катаниеИлья АвербухЗимние Олимпийские игры 2026Пётр Гуменник
 
