"Есть шанс быть в тройке": Авербух рассказал о Гуменнике перед Олимпиадой

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Прокаты российского фигуриста Петра Гуменника на соревнованиях памяти Петра Грушмана в Санкт-Петербурге свидетельствуют о том, что он в хорошей форме подходит к Олимпийским играм в Италии, заявил РИА Новости вице-чемпион Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.