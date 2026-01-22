"Есть шанс быть в тройке": Авербух рассказал о Гуменнике перед Олимпиадой

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Прокаты российского фигуриста Петра Гуменника на соревнованиях памяти Петра Грушмана в Санкт-Петербурге свидетельствуют о том, что он в хорошей форме подходит к Олимпийским играм в Италии, заявил РИА Новости вице-чемпион Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.
На Мемориале Грушмана Гуменник в произвольной программе чисто исполнил пять четверных прыжков, набрав за прокат 217,44 балла. По сумме двух программ фигурист получил 326,49 баллов, это результат выше рекорда России (314,54), который принадлежал ему же.
"Любой хороший прокат вселяет дополнительные силы и мотивацию. На баллы обращать внимания не надо, главное, что Петр исполнил сложную программу с таким хорошим набором. Он в хорошей форме подходит к Олимпийским играм. Прогнозы, я думаю, делать не стоит, надо спортсмена поддерживать, но, безусловно, у Петра при чистых прокатах есть шанс быть в призовой тройке", - сказал Авербух.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля.
