Чернышенко рассказал о новых спортивных объектах в России - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
15:01 22.01.2026
Чернышенко рассказал о новых спортивных объектах в России
Чернышенко рассказал о новых спортивных объектах в России
россия, республика ингушетия, дмитрий чернышенко, владимир путин, республика крым, спорт
Россия, Республика Ингушетия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Республика Крым, Спорт
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уже 11 спортивных объектов открыли в России в этом году в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В текущем году уже введены в эксплуатацию 11 спортивных объектов в Республиках Ингушетия, Крым, Карачаево-Черкесской, Марий Эл, Хакасии, Пензенской, Новосибирской, Сахалинской областях, Пермском, Приморском, Алтайском краях. Работа в этом направлении поможет выполнить задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным, – увеличить долю людей, регулярно занимающихся спортом", – рассказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Вице-премьер добавил, что проект "Спорт – норма жизни" преимущественно направлен на развитие инфраструктуры регионов. До конца года планируется к вводу еще 46 спортивных сооружений.
Уточняется, что на развитие спорта в России направлен также федеральный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Его реализация осуществляется в рамках государственно-частного партнерства с привлечением заинтересованных коммерческих организаций.
В Петербурге открыли инклюзивную спортплощадку благодаря программе ДоброFON
29 декабря 2025, 18:39
 
РоссияРеспублика ИнгушетияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинРеспублика КрымСпорт
 
