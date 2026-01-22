Экс-бойца UFC арестовали за нападение на женщину

Рейтинг@Mail.ru
00:22 22.01.2026 (обновлено: 00:54 22.01.2026)
Бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) суринамца Жаирзиньо Розенстрайка арестовали в США, сообщает MMA Junkie.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© Фото : UFC RussiaАлександр Волков против Жаирзиньо Розенстрайка
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) суринамца Жаирзиньо Розенстрайка арестовали в США, сообщает MMA Junkie.
Розенстрайк был задержан во вторник в Пемброк-Пайнс (штат Флорида) по обвинению в незаконном удержании и нанесении побоев, согласно данным полиции округа Броуард.
Отмечается, что женщина обратилась в органы, заявив что Розенстрайк выбил у нее из рук телефон, когда она игнорировала его во время ссоры в автомобиле, затем боец снова ударил ее по руке, а когда она попыталась выйти из машины, он схватил ее за руку. Она отметила, что Розенстрайк попытался поцеловать ее, а затем укусил за руку.
Врачи зафиксировали следы укусов, покраснения на обоих предплечьях, а также синяк под правым глазом. По версии Розенстрайка, женщина ударила его кулаком. Она, в свою очередь, подтвердила, что ударила Розенстрайка в целях самообороны, пытаясь вырваться и выйти из машины.
Розенстрайку 37 лет, на его счету 15 побед и шесть поражений в ММА. Последний бой перед увольнением из UFC он провел в феврале 2025 года, проиграв единогласным решением судей россиянину Сергею Павловичу. В июне 2022 года он уступил нокаутом Александру Волкову.
Илия Топурия с женой - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Мегазвезду UFC обвиняют в домашнем насилии. Бывшая жена готовит новый удар
21 декабря 2025, 08:00
 
