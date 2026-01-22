Экс-бойца UFC арестовали за нападение на женщину

Отмечается, что женщина обратилась в органы, заявив что Розенстрайк выбил у нее из рук телефон, когда она игнорировала его во время ссоры в автомобиле, затем боец снова ударил ее по руке, а когда она попыталась выйти из машины, он схватил ее за руку. Она отметила, что Розенстрайк попытался поцеловать ее, а затем укусил за руку.