Экс-бойца UFC арестовали за нападение на женщину
Экс-бойца UFC арестовали за нападение на женщину - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Экс-бойца UFC арестовали за нападение на женщину
Бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) суринамца Жаирзиньо Розенстрайка арестовали в США, сообщает MMA Junkie. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) суринамца Жаирзиньо Розенстрайка арестовали в США, сообщает MMA Junkie
.
Розенстрайк
был задержан во вторник в Пемброк-Пайнс (штат Флорида
) по обвинению в незаконном удержании и нанесении побоев, согласно данным полиции округа Броуард.
Отмечается, что женщина обратилась в органы, заявив что Розенстрайк выбил у нее из рук телефон, когда она игнорировала его во время ссоры в автомобиле, затем боец снова ударил ее по руке, а когда она попыталась выйти из машины, он схватил ее за руку. Она отметила, что Розенстрайк попытался поцеловать ее, а затем укусил за руку.
Врачи зафиксировали следы укусов, покраснения на обоих предплечьях, а также синяк под правым глазом. По версии Розенстрайка, женщина ударила его кулаком. Она, в свою очередь, подтвердила, что ударила Розенстрайка в целях самообороны, пытаясь вырваться и выйти из машины.
Розенстрайку 37 лет, на его счету 15 побед и шесть поражений в ММА. Последний бой перед увольнением из UFC
он провел в феврале 2025 года, проиграв единогласным решением судей россиянину Сергею Павловичу
. В июне 2022 года он уступил нокаутом Александру Волкову.