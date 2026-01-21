https://ria.ru/20260121/zverev-2069322806.html
Третья ракетка мира вышел в третий круг Australian Open
Третья ракетка мира вышел в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Третья ракетка мира вышел в третий круг Australian Open
Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
теннис
австралия
франция
сша
australian open
александр мюллер
александр зверев
кэмерон норри
Третья ракетка мира вышел в третий круг Australian Open
Немецкий теннисист Зверев вышел в третий круг Australian Open