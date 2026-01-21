Рейтинг@Mail.ru
Третья ракетка мира вышел в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Теннис
 
14:53 21.01.2026
Третья ракетка мира вышел в третий круг Australian Open
Третья ракетка мира вышел в третий круг Australian Open
Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
австралия, франция, сша, australian open, александр мюллер, александр зверев, кэмерон норри
Теннис, Австралия, Франция, США, Australian Open, Александр Мюллер, Александр Зверев, Кэмерон Норри
Третья ракетка мира вышел в третий круг Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче второго раунда посеянный под третьим номером Зверев обыграл представителя Франции Александра Мюллера со счетом 6:3, 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 3 часа 4 минуты.
Зверев является финалистом прошлогоднего розыгрыша Australian Open. За выход в четвертый круг первого в сезоне турнира Большого шлема немец поборется с британцем Кэмероном Норри (26-й номер посева), который со счетом 6:1, 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5) обыграл Эмилио Наву из США.
Рублев пробился в третий круг Australian Open
Рублев пробился в третий круг Australian Open
07:19
 
ТеннисАвстралияФранцияСШАAustralian OpenАлександр МюллерАлександр ЗверевКэмерон Норри
 
