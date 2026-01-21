Рейтинг@Mail.ru
Журова высказалась о шансах российских лыжников на олимпийские медали
14:22 21.01.2026
Журова высказалась о шансах российских лыжников на олимпийские медали
2026-01-21T14:22:00+03:00
2026-01-21T14:22:00+03:00
лыжные гонки
спорт
светлана журова
дарья непряева
кортина-д'ампеццо
международный олимпийский комитет (мок)
савелий коростелев
кортина-д'ампеццо
спорт, светлана журова, дарья непряева, кортина-д'ампеццо, международный олимпийский комитет (мок), савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Светлана Журова, Дарья Непряева, Кортина-д'Ампеццо, Международный олимпийский комитет (МОК), Савелий Коростелев
Журова высказалась о шансах российских лыжников на олимпийские медали

Журова: фанаты ждут медалей от российских лыжников на ОИ, но есть много нюансов

Светлана Журова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что болельщики будут ждать медалей от российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на Играх 2026 года в Италии, но есть много факторов, которые нужно учитывать.
В среду Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Коростелев и Непряева получили приглашения для участия в Олимпиаде-2026.
«
"Для лыжных гонок очень важна подготовка инвентаря. Там должны быть специалисты, которые смогут помочь нашим спортсменам. Это половина успеха. И тут возникают вопросы: сколько человек допустят, допустят ли вообще? Всех остальных спортсменов тренеры будут вести по трассе, помогать, подсказывать. В лыжах это очень важно. А что нашим? Дадут кого-то, кто якобы сможет подготовить им лыжи? Дадут ли того, к кому ребята привыкли. Они знают особенности наших спортсменов?" - сказала Журова.
"Болельщики будут ждать медалей, но есть много нюансов, которые нужно учитывать. В любом случае надеемся, что ребята проявят себя максимально", - добавила она.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"В США это уважают": Журова об отказе Овечкина от акции в поддержку ЛГБТ*
19 января, 13:50
 
Лыжные гонкиСпортСветлана ЖуроваДарья НепряеваКортина-д'АмпеццоМеждународный олимпийский комитет (МОК)Савелий Коростелев
 
