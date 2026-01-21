https://ria.ru/20260121/zhurova-2069312257.html
Журова высказалась о шансах российских лыжников на олимпийские медали
Журова высказалась о шансах российских лыжников на олимпийские медали - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Журова высказалась о шансах российских лыжников на олимпийские медали
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что болельщики будут ждать медалей от российских лыжников... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T14:22:00+03:00
2026-01-21T14:22:00+03:00
2026-01-21T14:22:00+03:00
лыжные гонки
спорт
светлана журова
дарья непряева
кортина-д'ампеццо
международный олимпийский комитет (мок)
савелий коростелев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418545_526:57:2536:1188_1920x0_80_0_0_46fc8607793f9c19defcad70621b927b.jpg
https://ria.ru/20260119/ovechkin-2068790914.html
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418545_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3eb864c577e1f545f1ef452f535520cf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, светлана журова, дарья непряева, кортина-д'ампеццо, международный олимпийский комитет (мок), савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Светлана Журова, Дарья Непряева, Кортина-д'Ампеццо, Международный олимпийский комитет (МОК), Савелий Коростелев
Журова высказалась о шансах российских лыжников на олимпийские медали
Журова: фанаты ждут медалей от российских лыжников на ОИ, но есть много нюансов
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что болельщики будут ждать медалей от российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на Играх 2026 года в Италии, но есть много факторов, которые нужно учитывать.
В среду Международный олимпийский комитет (МОК)
сообщил, что Коростелев и Непряева
получили приглашения для участия в Олимпиаде-2026.
«
"Для лыжных гонок очень важна подготовка инвентаря. Там должны быть специалисты, которые смогут помочь нашим спортсменам. Это половина успеха. И тут возникают вопросы: сколько человек допустят, допустят ли вообще? Всех остальных спортсменов тренеры будут вести по трассе, помогать, подсказывать. В лыжах это очень важно. А что нашим? Дадут кого-то, кто якобы сможет подготовить им лыжи? Дадут ли того, к кому ребята привыкли. Они знают особенности наших спортсменов?" - сказала Журова.
"Болельщики будут ждать медалей, но есть много нюансов, которые нужно учитывать. В любом случае надеемся, что ребята проявят себя максимально", - добавила она.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.