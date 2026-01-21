Журова высказалась о шансах российских лыжников на олимпийские медали

«

"Для лыжных гонок очень важна подготовка инвентаря. Там должны быть специалисты, которые смогут помочь нашим спортсменам. Это половина успеха. И тут возникают вопросы: сколько человек допустят, допустят ли вообще? Всех остальных спортсменов тренеры будут вести по трассе, помогать, подсказывать. В лыжах это очень важно. А что нашим? Дадут кого-то, кто якобы сможет подготовить им лыжи? Дадут ли того, к кому ребята привыкли. Они знают особенности наших спортсменов?" - сказала Журова.