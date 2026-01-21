"Это истерика": Журова прокомментировала решение латвийского ТВ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала истерикой решение латвийского телевидения включать рекламу во время выступлений спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийских играх.

"Тем более такая схема может сработать с санным спортом или фигурным катанием, где спортсмены выступают по порядку. А как быть, к примеру, с лыжными гонками? Что они будут делать, если мимолетом покажут наших спортсменов? Не закрывать же половину трансляции", - добавила она.