"Это истерика": Журова прокомментировала решение латвийского ТВ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала истерикой решение латвийского телевидения включать рекламу во время выступлений спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийских играх.
Ранее директор спортивных программ телекомпании TV3 Group Томс Цирценис заявил, что латвийское телевидение будет включать рекламу во время выступления спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Италии. В четверг Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для латвийских спортсменов, предписывающие избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Белоруссии на зимних Играх-2026.
"Это уже даже не русофобские настроения, это просто истерика. Это вообще не про спорт. Люди сводят счеты за счет таких предложений", - сказала Журова.
"Тем более такая схема может сработать с санным спортом или фигурным катанием, где спортсмены выступают по порядку. А как быть, к примеру, с лыжными гонками? Что они будут делать, если мимолетом покажут наших спортсменов? Не закрывать же половину трансляции", - добавила она.