Рейтинг@Mail.ru
"Это истерика": Журова прокомментировала решение латвийского ТВ - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 21.01.2026 (обновлено: 14:07 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/zhurova-2069306629.html
"Это истерика": Журова прокомментировала решение латвийского ТВ
"Это истерика": Журова прокомментировала решение латвийского ТВ - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Это истерика": Журова прокомментировала решение латвийского ТВ
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала истерикой решение латвийского телевидения... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T14:06:00+03:00
2026-01-21T14:07:00+03:00
спорт
россия
белоруссия
италия
светлана журова
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981534678_0:63:3071:1791_1920x0_80_0_0_9886ed953f6d60a3730a75d96f85ec12.jpg
https://ria.ru/20260121/olimpiada-2069216738.html
россия
белоруссия
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981534678_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_cf99d75d03cc8a25db520da5e3cf7ceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, белоруссия, италия, светлана журова, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Россия, Белоруссия, Италия, Светлана Журова, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026
"Это истерика": Журова прокомментировала решение латвийского ТВ

Журова назвала решение латвийского ТВ о рекламе на ОИ истерикой

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала истерикой решение латвийского телевидения включать рекламу во время выступлений спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийских играх.
Ранее директор спортивных программ телекомпании TV3 Group Томс Цирценис заявил, что латвийское телевидение будет включать рекламу во время выступления спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Италии. В четверг Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для латвийских спортсменов, предписывающие избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Белоруссии на зимних Играх-2026.
"Это уже даже не русофобские настроения, это просто истерика. Это вообще не про спорт. Люди сводят счеты за счет таких предложений", - сказала Журова.
"Тем более такая схема может сработать с санным спортом или фигурным катанием, где спортсмены выступают по порядку. А как быть, к примеру, с лыжными гонками? Что они будут делать, если мимолетом покажут наших спортсменов? Не закрывать же половину трансляции", - добавила она.
Петр Гуменник и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Okko будет эксклюзивно транслировать зимнюю Олимпиаду-2026
08:21
 
СпортРоссияБелоруссияИталияСветлана ЖуроваГосдума РФЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    21.01 23:00
    Марсель
    Ливерпуль
  • Футбол
    21.01 23:00
    Славия Прага
    Барселона
  • Футбол
    21.01 23:00
    Бавария
    Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
    21.01 23:00
    Челси
    Пафос
  • Футбол
    21.01 23:00
    Ювентус
    Бенфика
  • Хоккей
    21.01 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    1
    4
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Нефтехимик
    Динамо Москва
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Сочи
    Северсталь
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала