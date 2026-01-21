Рейтинг@Mail.ru
Захарова предложила Латвии освещать успехи только своих атлетов на ОИ
08:38 21.01.2026
Захарова предложила Латвии освещать успехи только своих атлетов на ОИ
Захарова предложила Латвии освещать успехи только своих атлетов на ОИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила латышам демонстрировать по телевидению успехи только собственных атлетов на предстоящих зимних... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
мария захарова
Захарова предложила Латвии освещать успехи только своих атлетов на ОИ

Захарова предложила Латвии освещать успехи только своих атлетов на Олимпиаде

МОСКВА, 21 января - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила латышам демонстрировать по телевидению успехи только собственных атлетов на предстоящих зимних Олимпийских играх - "для зрелищности".
Захарова привела цитату директора спортивных программ Go3 Томаса Цирцениса о том, что "латвийские телеканалы не будут показывать успехи белорусских и российских спортсменов на Олимпиаде".
"Почему бы не показывать латышам по телевизору успехи только собственных атлетов на Олимпиаде? Для зрелищности", - написала она в своем Telegram канале.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
СМИ: латвийским спортсменам рекомендовали избегать контактов с россиянами
15 января, 11:24
Спорт Россия Милан Кортина-д'Ампеццо Мария Захарова
 
