https://ria.ru/20260121/zaharova-2069218970.html
Захарова предложила Латвии освещать успехи только своих атлетов на ОИ
Захарова предложила Латвии освещать успехи только своих атлетов на ОИ - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Захарова предложила Латвии освещать успехи только своих атлетов на ОИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила латышам демонстрировать по телевидению успехи только собственных атлетов на предстоящих зимних... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T08:38:00+03:00
2026-01-21T08:38:00+03:00
2026-01-21T08:39:00+03:00
спорт
россия
милан
кортина-д'ампеццо
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
https://ria.ru/20260115/latviya-2068007340.html
россия
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, милан, кортина-д'ампеццо, мария захарова
Спорт, Россия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Мария Захарова
Захарова предложила Латвии освещать успехи только своих атлетов на ОИ
Захарова предложила Латвии освещать успехи только своих атлетов на Олимпиаде