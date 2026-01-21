Экс-капитан "Зенита" хочет забыть Россию: кто зомбировал этого украинца?

Бывший капитан "Зенита" отрекся от петербургского клуба и зафиксировал всю свою ненависть в контракте. РИА Новости Спорт рассказывает, зачем обладатель Кубка России распространяет антироссийский хейт по просторам бывшего СССР.

Отличный капитан, выпускник Лесгафта

В декабре к работе в бакинском "Нефтчи" приступил тренер Юрий Вернидуб, настояв на пунктах в трудовом соглашении, исключающих любые контакты с российским футболом. Азербайджанские функционеры, кажется, пошли у него на поводу, но вопросы остаются.

Вернидуб стал десятым украинским тренером в азербайджанской премьер-лиге и третьим в "Нефтчи", который в советские времена представлял Азербайджан в чемпионате страны, а после обретения республикой независимости утратил лидирующие позиции. На зимнюю паузу в национальном чемпионате "Нефтчи" ушел, занимая восьмое место с отставанием от лидирующего "Сабаха" в 17 очков. Руководители бакинского клуба, приглашая Вернидуба, рассчитывают вернуться как минимум в зону еврокубков, отставание от которой составляет 8 очков. В Азербайджане уверены, что тренер, обыгравший с "Шерифом" в Лиге чемпионов мадридский "Реал", на это способен.

Самым ярким эпизодом в игровой карьере Вернидуба были три с половиной сезона в "Зените". В Санкт-Петербург его пригласил Анатолий Бышовец, и очень быстро украинский легионер стал лидером раздевалки и капитаном команды. В мае 1999-го в Лужниках он поднял завоеванный питерцами Кубок России. Это была первая знаковая победа "Зенита" в российские времена. Уже тогда эксперты и журналисты не сомневались, что из Вернидуба получится хороший тренер. Да и образование в институте имени Лесгафта он получил хорошее, уехав на Украину уже дипломированным специалистом.

Только сейчас Вернидуб не хочет вспоминать ни о зенитовских победах, ни о российском дипломе. Была бы его воля, исключил бы свою фамилию из истории "Зенита". Во время празднования столетия клуба на матче легенд мы побеседовали об этом с обладателем Кубка России 1999 года голкипером Романом Березовским.

« "Жизнь разбросала нас по разным странам, но разве можно вычеркнуть из жизни такую победу! - сказал армянский легионер "Зенита". - В 1999-м в Лужниках мы радовались нашей общей победе, и никто не вспоминал, играет он за сборную России, Украины или Армении. Мы играли за "Зенит", за Санкт-Петербург. А разве можно забыть проезд по Невскому проспекту с Кубком России в День города! Нас приветствовали около сотни тысяч болельщиков".

Впрочем, Березовский, игравший за сборную Армении, а затем тренировавший ее, живет в России, а Вернидуб - на Украине. В отличие от другого украинского легионера, Романа Максимюка, забившего третий гол в кубковом финале, о Санкт-Петербурге, который дал ему очень многое, с теплотой никогда не вспоминает.

"В Петербурге было лучшее время в карьере"

После сенсационной победы над "Реалом" в Лиге чемпионов (а в групповом турнире его "Шериф" еще и четыре очка в матчах с донецким "Шахтером" взял) Вернидуб имел неосторожность дать интервью одному из российских спортивных порталов.

« "Конечно, слежу за "Зенитом", - признался он. - Провел в Санкт-Петербурге лучшее время в карьере. В Тирасполе есть возможность смотреть российские каналы. Наблюдаю за игрой своей бывшей команды, стараюсь следить за всеми, с которыми был связан как игрок или тренер".

На Украине это высказывание вызвало гневные комментарии. Свою "вину" Вернидуб искупил весной 2022 года. Расторгнув контракт с "Шерифом", откуда его после победы над "Реалом" и признания лучшим тренером Молдавии никто не гнал, тренер вернулся на родину и записался в ряды ВСУ. Попозировал немного для местных средств массовой информации в камуфляже и приказом тогдашнего главнокомандующего Валерия Залужного был направлен для прохождения службы в Кривой Рог. Доверили Вернидубу командование серьезным подразделением - футбольным клубом "Кривбасс", незадолго до этого возрожденным из небытия. Видимо, команда из родного города Владимира Зеленского представляет стратегический интерес для украинских политиков.

В первый сезон под руководством Вернидуба "Кривбасc" завоевал бронзу в чемпионате Украины и вышел в еврокубки. После второго главный тренер оставил вверенное ему подразделение, но отправился не на передовую, а в Баку, где ему предложили контракт в "Нефтчи". По нынешним законам Украины, мужчинам до 60 лет выезд из страны запрещен, а знаковый юбилей у экс-капитана "Зенита" лишь через несколько дней. Вот и вынужден был он снова оправдываться в средствах массовой информации.

« "Получил разрешение на выезд за границу до окончания контракта в 2026 году, а потом обязательно должен вернуться, что и сделаю, - заявил Вернидуб порталу tribuna.com. - Если раньше со мной прервут контракт (а может быть и такое), вернусь раньше. Разрешение было подписано на высоком уровне. Кто еще мог дать такое разрешение? Кто именно, честно говоря, не знаю. Знаю, что там моя фамилия и фамилии моих помощников".

Стоит ли удивляться тому, что, прогнозируя реакцию на уход из "Кривбасса" в "Нефтчи", Вернидуб и настоял на внесении в свой контракт удивительного пункта. Весь вопрос в том, как он будет реализован на практике. Пока новый главный тренер, взявшийся за наведение порядка в клубе, не применил никаких санкций ни к родившемуся в Волгограде вратарю Эмилю Балаеву, ни к капитану "Нефтчи" Эмину Махмудову, который сыграл 15 матчей за молодежную сборную России. Хотя даже местные специалисты и журналисты нещадно критиковали Махмудова за его игру в последних матчах.

Интересна и позиция руководителей "Нефтчи", которые поставили свои подписи под контрактом украинского специалиста. Летом 2023 года азербайджанская команда вместе с "Црвеной звездой" и "Фенербахче" приезжала в Санкт-Петербург для участия в предсезонном турнире и осталась очень довольна приемом. Если вновь последует предложение, бакинцы демонстративно откажутся или приедут без главного тренера?

А еще у "Нефтчи" подписано соглашение о сотрудничестве с московским "Локомотивом". Оно предусматривает обмен опытом подготовки юных футболистов, а также проведение совместных турниров в Азербайджане и России. Неужели новый главный тренер потребует расторгнуть соглашение? Ведь с самого начала Вернидуб занял твердую позицию во всем. Он отказался от предложенного ему в качестве помощника местного специалиста Джавида Гусейнова. Сообщил, что навел о нем справки и не рассматривает возможность сотрудничества. А еще Вернидуб удивил радушных азербайджанцев, отказавшись от предложенной ему квартиры в центре Баку и служебного автомобиля. Сказал, что будет жить на базе и заниматься только футболом.

В одном из интервью украинским журналистам Вернидуб с гордостью заявил, что никогда не будет тренировать в России. Хотя о каких-то конкретных предложениях даже его соотечественники ничего не знали.