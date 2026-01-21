https://ria.ru/20260121/tsska-2069433215.html
ЦСКА обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
ЦСКА обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T22:06:00+03:00
2026-01-21T22:06:00+03:00
2026-01-21T22:06:00+03:00
баскетбол
спорт
москва
россия
михаил дегтярев
уралмаш
цска
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908269198_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_eda9925ea8275812fc19f64540bd44b8.jpg
https://ria.ru/20260117/basketbolisty-2068527421.html
москва
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908269198_26:0:1163:853_1920x0_80_0_0_60b7fce3a009a63476b1ae802c0b8d7c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, москва, россия, михаил дегтярев, уралмаш, цска, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Москва, Россия, Михаил Дегтярев, Уралмаш, ЦСКА, Единая Лига ВТБ
ЦСКА обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл "Уралмаш" и вернулся на первое место в таблице Лиги ВТБ