ЦСКА объявил об уходе Вильягры в аренду
16:11 21.01.2026 (обновлено: 16:37 21.01.2026)
ЦСКА объявил об уходе Вильягры в аренду
ЦСКА объявил об уходе Вильягры в аренду
Московский футбольный клуб ЦСКА в Telegram-канале объявил об уходе аргентинского полузащитника Родриго Вильягры в бразильский "Интернасьонал" на правах аренды. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
футбол
спорт
трансферы в рпл
пфк цска
родриго вильягра
интернасьонал
российская премьер-лига (рпл)
спорт, трансферы в рпл, пфк цска, родриго вильягра, интернасьонал, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Трансферы в РПЛ, ПФК ЦСКА, Родриго Вильягра, Интернасьонал, Российская премьер-лига (РПЛ)
ЦСКА объявил об уходе Вильягры в аренду

Вильягра перешел из ЦСКА в "Интернасьонал" на правах аренды с правом выкупа

Родриго Вильягра. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА в Telegram-канале объявил об уходе аргентинского полузащитника Родриго Вильягры в бразильский "Интернасьонал" на правах аренды.
В контракте предусмотрен обязательный выкуп прав на игрока при исполнении им определенных условий. Арендное соглашение 24-летнего хавбека с новой командой рассчитано до конца сезона.
Ранее журналист Экрем Конур сообщал, что "Интернасьонал" возьмет Вильягру в аренду с обязательством выкупа за 5 млн евро, если аргентинец примет участие в 60% матчей за команду.
Вильягра перешел в ЦСКА из аргентинского клуба "Ривер Плейт" в марте 2025 года за 3,7 млн евро. В составе московского клуба аргентинец сыграл 11 матчей во всех турнирах.
Аргентинский футболист Лионель Верде - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
ЦСКА прекратил аренду футболиста "Униона" Верде
20 января, 16:02
 
Футбол
 
