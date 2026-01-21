https://ria.ru/20260121/tsska-2069343100.html
ЦСКА объявил об уходе Вильягры в аренду - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Московский футбольный клуб ЦСКА в Telegram-канале объявил об уходе аргентинского полузащитника Родриго Вильягры в бразильский "Интернасьонал" на правах аренды. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T16:11:00+03:00
2026-01-21T16:37:00+03:00
футбол
спорт
трансферы в рпл
пфк цска
родриго вильягра
интернасьонал
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062969265_0:0:2736:1538_1920x0_80_0_0_9330083f2d6f46b3b6699b434a77f092.jpg
https://ria.ru/20260120/tsska-2069072501.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062969265_101:0:2604:1877_1920x0_80_0_0_3059fa81dad3b8d89e883e166ed36a24.jpg
спорт, трансферы в рпл, пфк цска, родриго вильягра, интернасьонал, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Трансферы в РПЛ, ПФК ЦСКА, Родриго Вильягра, Интернасьонал, Российская премьер-лига (РПЛ)
