Бунтарка и мученица. Почему Трусовой будет тяжелее, чем Валиевой
Фигурное катание
 
12:49 21.01.2026
Бунтарка и мученица. Почему Трусовой будет тяжелее, чем Валиевой
Бунтарка и мученица. Почему Трусовой будет тяжелее, чем Валиевой
Бунтарка и мученица. Почему Трусовой будет тяжелее, чем Валиевой
Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева начинают историческое возвращение в спорт.
фигурное катание
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
светлана соколовская
евгений плющенко
камила валиева
александра игнатова (трусова)
2026
Бунтарка и мученица. Почему Трусовой будет тяжелее, чем Валиевой

Александра Трусова
Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева начинают историческое возвращение в спорт. РИА Новости рассказывает, кто же победит в этом эпохальном соперничестве.

Кто нашаманил такое будущее Трусовой и Валиевой?

На фоне удручающего чемпионата Европы в женском одиночном катании новости о возвращении Трусовой и Валиевой кажутся нашаманенным ливнем после апокалиптической засухи. Можно простить нам этот снобизм – сколько ни утешайся идеями зрелого женского катания и длинных карьер спортсменок, нельзя игнорировать регресс, который переживают европейские одиночницы. Двукратная чемпионка Нина Петрыкина в произвольной программе прыгает каскад 3-2, и это вряд ли ее технический потолок. Ей просто незачем расти, если для золота континента, - когда-то престижной награды, за которую бились лучшие фигуристки, - и так сойдет. Трусова с полугодовалым сыном на руках уже показывает каскад 3-3-3.
Возвращение Валиевой более-менее прогнозировалось, но не было гарантированным. Только в последний год стало ясно: отверженная мировым спортом фигуристка еще вернется к соревнованиям, подойдя к этому со всей серьезностью. Сначала она выстроила новое тело в тренажерном зале под руководством профессиональных тренеров, потом организовала новое рабочее место, перейдя в школу Татьяны Навки к Светлане Соколовской. И вот за полгода до конца бана начала восстанавливать прыжки. По информации РИА Новости, ведется работа над четверным тулупом, есть планы и на тройной аксель. Фактически тот же контент, с которым 15-летняя Валиева выступала на пике формы в 2021 году. Помимо прыжков, ей ставят новые программы. Их подробности пока неизвестны, но к постановке привлечено несколько специалистов.
Камила Валиева
"Это поступок": Тарасова в восторге от анонса Валиевой
18 января, 13:21
18 января, 13:21
Что касается Трусовой, она до недавнего времени как будто и не думала о возобновлении карьеры. Напротив, порвала многие связи с прошлым, включая девичью фамилию. Занялась ведением семейного блога, где подробно рассказывала о сложностях и радостях материнства, создала аккаунт маленькому сыну и вдобавок согласилась участвовать в проекте "Ледниковый период". Да, уже несколько месяцев Саша восстанавливала прыжки, но это поначалу было больше похоже на персональный челлендж, чем на часть выверенной стратегии.
Теперь же обе фигуристки находятся в активной фазе тренировок и даже будут участвовать в российском прыжковом турнире уже через полторы недели. Валиева также сообщила о планах показать новую программу на коммерческих соревнованиях в марте 2026 года.

Один шанс на двоих с Щербаковой

Валиева возвращается с ореолом мученицы, светлого талантливого ребенка, которого злые дяди и тети сначала подставили, потом плохо защитили, а затем и жестоко наказали. Трусова возвращается как бунтарка, которая в погоне за своей целью не остепенилась даже с материнством. Первому архетипу как будто хочется сочувствовать. Второй хочется вразумить и предложить пересмотреть приоритеты.
Макар Игнатов и Александра Трусова (Игнатова) с сыном Михаилом
Макар Игнатов и Александра Трусова (Игнатова) с сыном Михаилом
Но что если вспомнить, что у Саши нет олимпийского золота отчасти из-за решения спортивных чиновников поставить Камилу на обе программы командного турнира? Тогда получится, что Саша тоже мученица. В этом как будто никто не виноват, уж точно не Камила, да и чиновники наверняка действовали из лучших побуждений. С высоты 2026 года легко подвергать сомнению решения 2022-го. Тем не менее у Камилы на Олимпиаде было два шанса проявить себя. У Саши и Анны Щербаковой - один на двоих.
Может, еще поэтому так грустно и смешно (сложно сказать, какое чувство преобладает) читать слова трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. "Сейчас девушки пытаются вернуться, потому что больше ничего делать не умеют. Как бы это ни звучало, так и есть", - заявила она Sport24. У нее как будто стерлись собственные воспоминания о том великом, чем она занималась с 1972 по 1980 годы, а потому и в чужих мотивах видится только примитивное.
Валиева и Трусова после неудачной для себя Олимпиады сумели построить прибыльные финансовые модели и начали зарабатывать столько, сколько не получили бы, выиграв олимпийское золото. Им было бы гораздо проще кататься в шоу и иметь несколько сотен тысяч рублей за 15-минутный выход, чем возвращаться в узкое скалистое русло большого спорта. И все-таки они возвращаются, потому что есть вещи важнее денег и интереснее простого пути.
Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная
Замуж тоже собралась? Щербакова, Трусова и Косторная начали новую битву
15 января, 19:15
15 января, 19:15

Голевой пас от Валиевой

Четырехлетняя пауза в карьере вряд ли изменила принципиальную расстановку сил в этой дуэли. Преимущество во второй оценке с запасом будет за Камилой, даже с поправкой на все личные трансформации Саши в мягкости катания и нежности образа. Просто судьи считают, что там, где Валиевой достаточно сделать взмах рукой и четверной тулуп с тройным акселем, Трусовой может не хватить даже пяти четверных прыжков.
С этой точки зрения Валиевой точно будет проще – ее компоненты останутся при ней. Единственный вопрос, станут ли судьи себя сдерживать или с самого первого старта найдут на клавиатуре десятки. Саше таких подарков ждать не приходится.
С другой стороны, трудности ее никогда не пугали. На Youtube лежит видео шестилетней давности, где девчонка-сорванец с длиннющей косой, только что выигравшая золото юниорского чемпионата мира, дает одно из первых больших интервью в карьере. Помимо прочего, она говорит, что с детства знала - будет кататься профессионально и долго. Значит, все идет по плану.
Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Александра Трусова
Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Александра Трусова
Предпочтя не продолжать карьеру в штабе Тутберидзе, Валиева неожиданно для себя отдала голевой пас Трусовой, тем самым уравновесив их шансы. Саша вряд ли бы пошла в "Хрустальный", увлеченный примой Камилой и ее восстановлением, а оставаться в академии Евгения Плющенко для таких высоких целей она, кажется, не готова. Не вариант было бы также вернуться к Соколовской - после разрыва с Марком Кондратюком, насколько известно, Трусова и Соколовская относятся друг к другу прохладно. Ситуация почти безвыходная - не к Алексею Мишину же проситься, особенно при наличии в той группе Софьи Муравьевой.
Можно было бы парировать - разве Трусова не кричала "ненавижу" и "никогда больше не выйду на лед" на Олимпиаде в Пекине? Да. Но эмоции Олимпийских игр всегда надо брать по модулю. Они имеют силу только в моменте, и все стороны это понимают. Особенно опытная Тутберидзе. Возвращение Трусовой для нее - неожиданный и очень приятный бонус. 21-летняя только что родившая ребенка спортсменка с бешеной мотивацией и незакрытым гештальтом больших побед - трудно найти более интересную задачу.
Соколовская же получила в руки бриллиант редкой чистоты и тоже будет максимально заинтересована помочь Валиевой не просто вернуться на лед, а начать побеждать. Ведь у Камилы, по сути, ничего не осталось, кроме золота юниорского чемпионата мира.
В этом они с Сашей (не признающей никаких мест, кроме первых) очень похожи.
Фигуристка Александра Трусова и тренер Этери Тутберидзе
"Всю беременность думала - Плющенко или Тутберидзе?": исповедь Трусовой
Вчера, 20:52
Вчера, 20:52
 
Фигурное катание
 
