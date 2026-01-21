https://ria.ru/20260121/tennis-2069346575.html
Американец вышел в третий круг Australian Open
Американец вышел в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Американец вышел в третий круг Australian Open
Американец Фрэнсис Тиафо стал участником третьего раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T16:19:00+03:00
2026-01-21T16:19:00+03:00
2026-01-21T16:35:00+03:00
теннис
спорт
australian open
фрэнсис тиафо
алекс де минаур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815209921_321:0:1055:413_1920x0_80_0_0_7684500ed36ce68b3aec758962f7eb7a.jpg
https://ria.ru/20260121/medvedev-2069274036.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815209921_306:0:1045:554_1920x0_80_0_0_44a0cf2e51856a5f72ef69ba2747f5fd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, australian open, фрэнсис тиафо, алекс де минаур
Теннис, Спорт, Australian Open, Фрэнсис Тиафо, Алекс де Минаур
Американец вышел в третий круг Australian Open
Американец Тиафо вышел в третий круг Australian Open