Гауфф вышла в третий круг Australian Open
Теннис
 
08:21 21.01.2026 (обновлено: 08:38 21.01.2026)
Гауфф вышла в третий круг Australian Open
Гауфф вышла в третий круг Australian Open
Третья ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Гауфф вышла в третий круг Australian Open

Гауфф обыграла Данилович и вышла в третий круг Australian Open

Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Третья ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В матче второго круга Australian Open посеянная под третьим номером Гауфф обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович со счетом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.
Следующей соперницей Гауфф на первом в сезоне турнире Большого шлема станет ее соотечественница Хейли Баптист.
Результаты других матчей:
Эмма Радукану (Великобритания, 28) - Анастасия Потапова (Австрия) - 6:7 (3:7), 2:6;
Клара Таусон (Дания, 14) - Полина Кудерметова (Узбекистан) - 6:3, 3:6, 7:5.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open
19 января, 13:11
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнСербияПолина КудерметоваAustralian OpenКори ГауффОльга ДаниловичЭмма Радукану
 
