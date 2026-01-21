https://ria.ru/20260121/tennis-2069216883.html
Гауфф вышла в третий круг Australian Open
Гауфф вышла в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Гауфф вышла в третий круг Australian Open
Третья ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Гауфф вышла в третий круг Australian Open
Гауфф обыграла Данилович и вышла в третий круг Australian Open