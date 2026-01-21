Рейтинг@Mail.ru
Первая ракетка России Медведев вышел в третий круг Australian Open
07:59 21.01.2026
Первая ракетка России Медведев вышел в третий круг Australian Open
Первая ракетка России Медведев вышел в третий круг Australian Open
Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
2026-01-21T07:59:00+03:00
2026-01-21T08:05:00+03:00
Первая ракетка России Медведев вышел в третий круг Australian Open

Даниил Медведев обыграл Кентена Алиса и вышел в третий круг Australian Open

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В матче второго круга посеянный под 11-м номером Медведев обыграл француза Кентена Алиса со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 2 минуты.
Australian Open ATP
21 января 2026 • начало в 04:50
Завершен
Даниил Медведев
3 : 16:76:36:46:2
Кентен Гали
В третьем круге соперником россиянина станет 47-я ракетка мира венгр Фабиан Марожан.
Результаты других матчей:
Томми Пол (США, 19-й номер посева) - Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) - 6:3, 6:4, 6:2;
Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:3, 6:2, 6:1.
