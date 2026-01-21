Рейтинг@Mail.ru
Соболенко вышла в третий круг Australian Open
Теннис
 
07:47 21.01.2026 (обновлено: 07:53 21.01.2026)
Соболенко вышла в третий круг Australian Open
Соболенко вышла в третий круг Australian Open
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Соболенко вышла в третий круг Australian Open

Соболенко обыграла Бай Чжосюань и вышла в третий круг Australian Open

Арина Соболенко
Арина Соболенко
© Соцсети теннисистки
Арина Соболенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В матче второго круга посеянная под первым номером Соболенко обыграла китаянку Бай Чжосюань со счетом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.
Следующей соперницей Соболенко, которая является двукратной победительницей Australian Open и финалисткой прошлогоднего розыгрыша, станет победительница матча между представляющей Австрию Анастасией Потаповой и британской Эммой Радукану (28-й номер посева).
В другом матче второго раунда представительница Канады Виктория Мбоко (17) нанесла поражение американке Кэти Макналли со счетом 6:4, 6:3.
