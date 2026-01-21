https://ria.ru/20260121/tennis-2069214749.html
Соболенко вышла в третий круг Australian Open
Соболенко вышла в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Соболенко вышла в третий круг Australian Open
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Соболенко вышла в третий круг Australian Open
Соболенко обыграла Бай Чжосюань и вышла в третий круг Australian Open