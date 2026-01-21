Рейтинг@Mail.ru
IIHF оставила в силе санкции против российских хоккеистов
Хоккей
 
21:32 21.01.2026 (обновлено: 22:20 21.01.2026)
IIHF оставила в силе санкции против российских хоккеистов
IIHF оставила в силе санкции против российских хоккеистов
2026
IIHF оставила в силе санкции против российских хоккеистов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских сборных, сообщил журналист The Athletic Крис Джонстон в соцсети Х.
Совет IIHF состоялся в среду в формате видеоконференции. Российские команды отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.
Люк Тардиф - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Президент IIHF Тардиф объяснил низкую посещаемость МЧМ в США
7 января, 07:41
 
ХоккейРоссияБелоруссияМеждународная федерация хоккея (IIHF)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
