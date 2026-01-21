https://ria.ru/20260121/sovet-2069428223.html
IIHF оставила в силе санкции против российских хоккеистов
IIHF оставила в силе санкции против российских хоккеистов
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) оставил в силе санкции в отношении российских и белорусских сборных, сообщил журналист The Athletic Крис Джонстон в... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Совет IIHF оставил в силе санкции против российских и белорусских сборных