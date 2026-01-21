Юристы семьи пловца Свечникова рассчитывают на ускорение следствия

СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Юристы семьи пропавшего в августе 2025 года в Турции российского пловца Николая Свечникова рассчитывают на ускорение темпов следствия и привлечение к ответственности виновных и допустивших халатность в организации заплыва, сообщил РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.

ДНК-экспертиза нужна для опознания мужчины, тело которого нашли во вторник в Босфоре , по предположению полиции, речь идет о российском пловце Свечникове , сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ Стамбуле . Тело мужчины обнаружили в Босфоре недалеко от точки финиша заплыва, в котором участвовал Свечников, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Родственников Свечникова вызвали на опознание после обнаружения в Босфоре тела неизвестного мужчины, сообщила ранее РИА Новости родственница Алена Караман.

"В случае, если экспертиза подтвердит, что обнаружено тело именно Николая, то мы рассчитываем на ускорение темпов следствия. Будем прилагать усилия, чтобы выявить всех причастных, виновных, допустивших халатность в организации этого мероприятия. Уже несколько месяцев прошло с тех пор, как мы обратились с жалобой в прокуратуру. Безусловно, отдельный процесс касается компенсации – мы продолжим требовать ее от организаторов", - заявил адвокат.

Он отметил, что семья Свечникова лелеет надежду, что Свечникову удалось выжить.

Мать Свечникова ждут в Турции для сдачи ДНК-теста в ближайшие дни, сообщил ранее РИА Новости Чакмак.

Поиски пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова прекращены в 2025 году, но следствие продолжается, сообщила ранее РИА Новости Караман.

Семья пловца ранее обратилась за помощью в дипмиссию РФ в Афинах . В турецкой береговой охране ранее сообщили родственникам, что есть небольшая вероятность непоступления информации от греческих властей в случае обнаружения тела пловца на территории Греции

Жандармерия продолжает искать следы Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генконсульстве РФ в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости Чакмак.