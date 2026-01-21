Рейтинг@Mail.ru
Юристы семьи пловца Свечникова рассчитывают на ускорение следствия - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/sledstvie-2069206289.html
Юристы семьи пловца Свечникова рассчитывают на ускорение следствия
Юристы семьи пловца Свечникова рассчитывают на ускорение следствия - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Юристы семьи пловца Свечникова рассчитывают на ускорение следствия
Юристы семьи пропавшего в августе 2025 года в Турции российского пловца Николая Свечникова рассчитывают на ускорение темпов следствия и привлечение к... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T05:21:00+03:00
2026-01-21T05:21:00+03:00
босфор
стамбул
россия
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443790_0:251:1288:976_1920x0_80_0_0_396134bf1777ff131a087219bbccd803.jpg
https://ria.ru/20260121/bosfor-2069194013.html
https://ria.ru/20260121/test-2069188992.html
https://ria.ru/20251219/nagrada-2063098011.html
босфор
стамбул
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443790_0:211:1288:1177_1920x0_80_0_0_f9a29a84b9742207de3cedeaa55f4bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
босфор, стамбул, россия, николай свечников
Босфор, Стамбул, Россия, Николай Свечников
Юристы семьи пловца Свечникова рассчитывают на ускорение следствия

Адвокат Чакмак: защита семьи Свечникова рассчитывает на ускорение следствия

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Юристы семьи пропавшего в августе 2025 года в Турции российского пловца Николая Свечникова рассчитывают на ускорение темпов следствия и привлечение к ответственности виновных и допустивших халатность в организации заплыва, сообщил РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
ДНК-экспертиза нужна для опознания мужчины, тело которого нашли во вторник в Босфоре, по предположению полиции, речь идет о российском пловце Свечникове, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Тело мужчины обнаружили в Босфоре недалеко от точки финиша заплыва, в котором участвовал Свечников, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Родственников Свечникова вызвали на опознание после обнаружения в Босфоре тела неизвестного мужчины, сообщила ранее РИА Новости родственница Алена Караман.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Родственница Свечникова на 99% уверена, что в Босфоре найдено его тело
01:22
"В случае, если экспертиза подтвердит, что обнаружено тело именно Николая, то мы рассчитываем на ускорение темпов следствия. Будем прилагать усилия, чтобы выявить всех причастных, виновных, допустивших халатность в организации этого мероприятия. Уже несколько месяцев прошло с тех пор, как мы обратились с жалобой в прокуратуру. Безусловно, отдельный процесс касается компенсации – мы продолжим требовать ее от организаторов", - заявил адвокат.
Он отметил, что семья Свечникова лелеет надежду, что Свечникову удалось выжить.
Мать Свечникова ждут в Турции для сдачи ДНК-теста в ближайшие дни, сообщил ранее РИА Новости Чакмак.
Поиски пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова прекращены в 2025 году, но следствие продолжается, сообщила ранее РИА Новости Караман.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Родители Свечникова сдадут ДНК-тест в Стамбуле в среду
00:30
Семья пловца ранее обратилась за помощью в дипмиссию РФ в Афинах. В турецкой береговой охране ранее сообщили родственникам, что есть небольшая вероятность непоступления информации от греческих властей в случае обнаружения тела пловца на территории Греции.
Жандармерия продолжает искать следы Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генконсульстве РФ в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости Чакмак.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Семья Свечникова не получала обращений от желающих получить награду
19 декабря 2025, 06:40
 
БосфорСтамбулРоссияНиколай Свечников
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    21.01 23:00
    Марсель
    Ливерпуль
  • Футбол
    21.01 23:00
    Славия Прага
    Барселона
  • Футбол
    21.01 23:00
    Бавария
    Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
    21.01 23:00
    Челси
    Пафос
  • Футбол
    21.01 23:00
    Ювентус
    Бенфика
  • Хоккей
    21.01 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    1
    4
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Нефтехимик
    Динамо Москва
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Сочи
    Северсталь
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала