Российский скелетонист выиграл этап Кубка Европы в Швейцарии

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский скелетонист Владислав Семенов стал победителем этапа Кубка Европы, который проходит в швейцарском Санкт-Морице.

Семенов показал по сумме двух попыток результат 2 минуты 17,91 секунды. Второе место занял итальянец Пьетро Дрованти (отставание - 0,72 секунды), тройку замкнул австриец Александр Шлинтнер (+0,78).

Еще один россиянин Даниил Романов (+2,84) занял 14-е место, Егор Зыков завершил выступление после первой попытки и стал 29-м.

Семенов одержал четвертую победу на этапах Кубка Европы в нынешнем сезоне, ранее он был первым в австрийском Инсбруке (дважды) и немецком Винтерберге.