Рейтинг@Mail.ru
Российский скелетонист выиграл этап Кубка Европы в Швейцарии - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/semenov-2069311179.html
Российский скелетонист выиграл этап Кубка Европы в Швейцарии
Российский скелетонист выиграл этап Кубка Европы в Швейцарии - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Российский скелетонист выиграл этап Кубка Европы в Швейцарии
Российский скелетонист Владислав Семенов стал победителем этапа Кубка Европы, который проходит в швейцарском Санкт-Морице. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T14:19:00+03:00
2026-01-21T14:19:00+03:00
спорт
владислав семенов
даниил романов
ibsf
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762170402_0:115:3000:1803_1920x0_80_0_0_02760f955dd30f613b826050b2e662e5.jpg
https://ria.ru/20260116/skeleton-2068315105.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762170402_222:0:2779:1918_1920x0_80_0_0_7588043739c2f75da2354b8948e41edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владислав семенов, даниил романов, ibsf, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Владислав Семенов, Даниил Романов, IBSF, Международный олимпийский комитет (МОК)
Российский скелетонист выиграл этап Кубка Европы в Швейцарии

Российский скелетонист Семенов выиграл этап Кубка Европы в Санкт-Морице

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСкелетон
Скелетон - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский скелетонист Владислав Семенов стал победителем этапа Кубка Европы, который проходит в швейцарском Санкт-Морице.
Семенов показал по сумме двух попыток результат 2 минуты 17,91 секунды. Второе место занял итальянец Пьетро Дрованти (отставание - 0,72 секунды), тройку замкнул австриец Александр Шлинтнер (+0,78).
Еще один россиянин Даниил Романов (+2,84) занял 14-е место, Егор Зыков завершил выступление после первой попытки и стал 29-м.
Семенов одержал четвертую победу на этапах Кубка Европы в нынешнем сезоне, ранее он был первым в австрийском Инсбруке (дважды) и немецком Винтерберге.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК). В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.
Скелетон. - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Российский скелетонист победил на этапе Кубка Европы в Винтерберге
16 января, 14:34
 
СпортВладислав СеменовДаниил РомановIBSFМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    21.01 23:00
    Марсель
    Ливерпуль
  • Футбол
    21.01 23:00
    Славия Прага
    Барселона
  • Футбол
    21.01 23:00
    Бавария
    Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
    21.01 23:00
    Челси
    Пафос
  • Футбол
    21.01 23:00
    Ювентус
    Бенфика
  • Хоккей
    21.01 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Ак Барс
    1
    4
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Нефтехимик
    Динамо Москва
  • Хоккей
    21.01 19:30
    Сочи
    Северсталь
  • Футбол
    22.01 23:00
    Рома
    Штутгарт
  • Футбол
    22.01 20:45
    ПАОК
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала