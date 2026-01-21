https://ria.ru/20260121/semenov-2069311179.html
Российский скелетонист выиграл этап Кубка Европы в Швейцарии
Российский скелетонист Владислав Семенов стал победителем этапа Кубка Европы, который проходит в швейцарском Санкт-Морице. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский скелетонист Владислав Семенов стал победителем этапа Кубка Европы, который проходит в швейцарском Санкт-Морице.
Семенов показал по сумме двух попыток результат 2 минуты 17,91 секунды. Второе место занял итальянец Пьетро Дрованти (отставание - 0,72 секунды), тройку замкнул австриец Александр Шлинтнер (+0,78).
Еще один россиянин Даниил Романов (+2,84) занял 14-е место, Егор Зыков завершил выступление после первой попытки и стал 29-м.
Семенов одержал четвертую победу на этапах Кубка Европы в нынешнем сезоне, ранее он был первым в австрийском Инсбруке (дважды) и немецком Винтерберге.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК). В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.