https://ria.ru/20260121/saltvedt-2069288901.html
В Норвегии считают, что Коростелев может побороться за олимпийскую медаль
В Норвегии считают, что Коростелев может побороться за олимпийскую медаль - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
В Норвегии считают, что Коростелев может побороться за олимпийскую медаль
Российский лыжник Савелий Коростелев может побороться за медаль Олимпиады 2026 года, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T12:59:00+03:00
2026-01-21T12:59:00+03:00
2026-01-21T12:59:00+03:00
лыжные гонки
савелий коростелев
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061742679_0:277:3144:2047_1920x0_80_0_0_ea7240426dd64a388cadf38b2eba5f6d.jpg
https://ria.ru/20260121/mok-2069276451.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061742679_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_233f1289025f23da3efc598b4abddb2b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
савелий коростелев, спорт
Лыжные гонки, Савелий Коростелев, Спорт
В Норвегии считают, что Коростелев может побороться за олимпийскую медаль
Сальтведт считает, что лыжник Коростелев может побороться за олимпийскую медаль
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Савелий Коростелев может побороться за медаль Олимпиады 2026 года, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
В воскресенье Коростелев занял пятое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
«
"Только четыре норвежца допущены к участию в каждом виде соревнований на Олимпийских играх. Это значительно сокращает дистанцию до медалей. Коростелев прибавляет с каждым днем, он провел новую впечатляющую гонку в Оберхофе. Тем не менее пока он немного отстает от топ-3, но, думаю, гонка на 10 км будет открытой для возможностей", - сказал Сальтведт.
"Это сложная трасса, с которой Коростелев может справиться, что он и показал на "Тур де Ски". Так что в удачный день Савелий может побороться за медаль. Это все равно будет небольшим сюрпризом, но это далеко не невозможно", - добавил он.