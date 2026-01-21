Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии считают, что Коростелев может побороться за олимпийскую медаль - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
12:59 21.01.2026
В Норвегии считают, что Коростелев может побороться за олимпийскую медаль
В Норвегии считают, что Коростелев может побороться за олимпийскую медаль - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
В Норвегии считают, что Коростелев может побороться за олимпийскую медаль
Российский лыжник Савелий Коростелев может побороться за медаль Олимпиады 2026 года, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
савелий коростелев, спорт
Лыжные гонки, Савелий Коростелев, Спорт
В Норвегии считают, что Коростелев может побороться за олимпийскую медаль

Сальтведт считает, что лыжник Коростелев может побороться за олимпийскую медаль

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Савелий Коростелев может побороться за медаль Олимпиады 2026 года, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
В воскресенье Коростелев занял пятое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
«
"Только четыре норвежца допущены к участию в каждом виде соревнований на Олимпийских играх. Это значительно сокращает дистанцию до медалей. Коростелев прибавляет с каждым днем, он провел новую впечатляющую гонку в Оберхофе. Тем не менее пока он немного отстает от топ-3, но, думаю, гонка на 10 км будет открытой для возможностей", - сказал Сальтведт.
"Это сложная трасса, с которой Коростелев может справиться, что он и показал на "Тур де Ски". Так что в удачный день Савелий может побороться за медаль. Это все равно будет небольшим сюрпризом, но это далеко не невозможно", - добавил он.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
МОК пригласил на Олимпиаду лыжников Коростелева и Непряеву
Лыжные гонкиСавелий КоростелевСпорт
 
