"Рубин" обыграл сербский клуб ИМТ в первом матче под руководством Артиги - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Футбол
 
19:02 21.01.2026 (обновлено: 21:49 21.01.2026)
"Рубин" обыграл сербский клуб ИМТ в первом матче под руководством Артиги
"Рубин" обыграл сербский клуб ИМТ в первом матче под руководством Артиги
Казанский футбольный клуб "Рубин" обыграл сербскую команду ИМТ в товарищеском матче, который прошел на сборе в Турции. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"Рубин" обыграл сербский клуб ИМТ в первом матче под руководством Артиги

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Казанский футбольный клуб "Рубин" обыграл сербскую команду ИМТ в товарищеском матче, который прошел на сборе в Турции.
Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе "Рубина" голы забили Константин Нижегородов (35-я минута, пенальти), Далер Кузяев (45) и Никита Васильев (50).
Данный матч стал первым для испанского специалиста Франка Артиги, который был назначен на пост главного тренера "Рубина" 14 января.
Казанский клуб ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка.
Футбол
 
