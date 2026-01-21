Рейтинг@Mail.ru
В ГД одобрят проект о постоянном размещении флага России на спортобъектах - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
06:09 21.01.2026
В ГД одобрят проект о постоянном размещении флага России на спортобъектах
В ГД одобрят проект о постоянном размещении флага России на спортобъектах
россия, амир хамитов, госдума рф
Россия, Амир Хамитов, Госдума РФ
В ГД одобрят проект о постоянном размещении флага России на спортобъектах

Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту планирует рекомендовать палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается установить, что государственный флаг России должен быть постоянно вывешен на объектах спорта, зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта.
"Комитет Государственной думы по физической культуре и спорту считает возможным поддержать законопроект и рекомендует его к принятию Государственной думой в первом чтении", - следует из проекта заключения комитета-соисполнителя, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект направлен на расширение случаев использования флага РФ в сфере физической культуры и спорта. В этих целях предлагается внести изменения в федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации", согласно которым флаг должен быть вывешен постоянно на зданиях организаций, являющихся субъектами физической и спорта и на объектах спорта независимо от форм собственности.
В беседе с РИА Новости соавтор проекта, зампред думского комитета по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") отметил, что поддержка законопроекта о расширении использования государственного флага РФ в сфере физической культуры и спорта - важный и своевременный шаг, который отражает стратегическую цель государства по формированию гражданской идентичности и воспитанию патриотизма у молодого поколения.
"Физическая культура и спорт - это не только здоровье, физическая активность и дисциплина, но и площадка, где через примеры командной работы, достижений и соревнований формируется уважение к стране и государственным символам. Постоянное присутствие государственного флага на спортивных объектах и во время мероприятий создает естественную среду, в которой молодые люди учатся гордиться своей страной и ценить ее историю и традиции", - добавил он.
По словам депутата, важно, что инициатива распространяется на все объекты спорта, независимо от формы собственности, что позволит сделать патриотическое воспитание доступным каждому участнику спортивного движения.
"Законопроект гармонично сочетает спортивное развитие и воспитательную функцию, усиливая роль спорта как инструмента формирования гражданской позиции, чувства ответственности и единства общества. Уверен, что принятие этого законопроекта в Госдуме станет значимым шагом в укреплении патриотических ценностей, а государственный флаг на спортивных объектах станет символом гордости, единства и уважения к нашей стране", - заключил Хамитов.
