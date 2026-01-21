В ГД одобрят проект о постоянном размещении флага России на спортобъектах

"Комитет Государственной думы по физической культуре и спорту считает возможным поддержать законопроект и рекомендует его к принятию Государственной думой в первом чтении", - следует из проекта заключения комитета-соисполнителя, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Физическая культура и спорт - это не только здоровье, физическая активность и дисциплина, но и площадка, где через примеры командной работы, достижений и соревнований формируется уважение к стране и государственным символам. Постоянное присутствие государственного флага на спортивных объектах и во время мероприятий создает естественную среду, в которой молодые люди учатся гордиться своей страной и ценить ее историю и традиции", - добавил он.