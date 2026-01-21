Андреева: победители турнира в Аделаиде хорошо выступают на Australian Open

"Удачная неделя перед турниром Большого шлема очень помогает, она придает уверенности. Я чувствовала себя прекрасно на корте. Это помогает войти в игровой ритм. Ты знаешь, что соперники будут сильными с самого первого матча. Я знаю статистику, что победители турнира в Аделаиде здесь выступают неплохо, но я не буду об этом думать - посмотрим, сработает ли эта статистика для меня", - цитирует россиянку сайт турнира.