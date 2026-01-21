Рейтинг@Mail.ru
Андреева: победители турнира в Аделаиде хорошо выступают на Australian Open
Теннис
 
15:08 21.01.2026
Андреева: победители турнира в Аделаиде хорошо выступают на Australian Open
Андреева: победители турнира в Аделаиде хорошо выступают на Australian Open - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Андреева: победители турнира в Аделаиде хорошо выступают на Australian Open
Первая ракетка России Мирра Андреева напомнила, что победители теннисного турнира в Аделаиде по статистике хорошо выступают на последующем Открытом чемпионате... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Андреева: победители турнира в Аделаиде хорошо выступают на Australian Open

Андреева: победители турнира в Аделаиде часто выигрывают Australian Open

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева напомнила, что победители теннисного турнира в Аделаиде по статистике хорошо выступают на последующем Открытом чемпионате Австралии.
В среду в матче второго круга Australian Open Андреева обыграла гречанку Марию Саккари со счетом 6:0, 6:4. В третьем круге ее соперницей станет румынка Елена-Габриэла Русе. В минувшие выходные Андреева победила на турнире в Аделаиде, завоевав свой четвертый титул в карьере. Три из четырех последних победительниц этого турнира впоследствии выигрывали Australian Open.
"Удачная неделя перед турниром Большого шлема очень помогает, она придает уверенности. Я чувствовала себя прекрасно на корте. Это помогает войти в игровой ритм. Ты знаешь, что соперники будут сильными с самого первого матча. Я знаю статистику, что победители турнира в Аделаиде здесь выступают неплохо, но я не буду об этом думать - посмотрим, сработает ли эта статистика для меня", - цитирует россиянку сайт турнира.
Андреевой 18 лет. Она занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Кафельников объяснил, как победа в Аделаиде скажется на Мирре Андреевой
17 января, 12:10
 
