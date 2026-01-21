Рейтинг@Mail.ru
Okko будет эксклюзивно транслировать зимнюю Олимпиаду-2026
08:21 21.01.2026
Okko будет эксклюзивно транслировать зимнюю Олимпиаду-2026
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что зимние Олимпийские игры 2026 года в России будут эксклюзивно...
2026-01-21T08:21:00+03:00
2026-01-21T08:21:00+03:00
россия
милан
кортина-д'ампеццо
михаил дегтярев
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
2026
россия, милан, кортина-д'ампеццо, михаил дегтярев, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Россия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Михаил Дегтярев, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что зимние Олимпийские игры 2026 года в России будут эксклюзивно транслироваться на платформе Okko.
Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Приглашения на Игры получили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
России покажут зимние Олимпийские игры – 2026 в Италии, их можно будет посмотреть в Okko – одном из крупнейших стриминговых сервисов страны. На российском национальном рынке стриминговый сервис становится эксклюзивным вещателем Олимпийских игр впервые. На одной платформе можно будет посмотреть все: церемонию открытия, все спортивные соревнования, включая финальные этапы, и торжественное закрытие. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи, на любом устройстве. Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остается наша страна. Будем вместе болеть за наших", – цитирует Дегтярева пресс-служба Минспорта.
Александра Игнатова (Трусова) - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Все возможно": Бестемьянова о желании Трусовой выступить на Олимпиаде
© 2026 МИА «Россия сегодня»
