Okko будет эксклюзивно транслировать зимнюю Олимпиаду-2026

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что зимние Олимпийские игры 2026 года в России будут эксклюзивно транслироваться на платформе Okko.
Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Приглашения на Игры получили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
"В России покажут зимние Олимпийские игры – 2026 в Италии, их можно будет посмотреть в Okko – одном из крупнейших стриминговых сервисов страны. На российском национальном рынке стриминговый сервис становится эксклюзивным вещателем Олимпийских игр впервые. На одной платформе можно будет посмотреть все: церемонию открытия, все спортивные соревнования, включая финальные этапы, и торжественное закрытие. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи, на любом устройстве. Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остается наша страна. Будем вместе болеть за наших", – цитирует Дегтярева пресс-служба Минспорта.