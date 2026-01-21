Рейтинг@Mail.ru
12:24 21.01.2026 (обновлено: 12:42 21.01.2026)
МОК пригласил на Олимпиаду конькобежек Коржову и Семенову
спорт, аделия петросян, дарья непряева, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, конькобежный спорт
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова получили приглашения для участия в Олимпийских играх в Италии, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее приглашение на Игры получили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. В среду стало известно о приглашении лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
Коржова - чемпионка России 2024 года на дистанциях 3000 и 5000 метров, 21-летняя конькобежка завоевала олимпийскую лицензию для выступления в этих видах программы. Семеновой 21 год. На первенстве страны спортсменка завоевала бронзу на дистанции 1500 метров и в масс-старте, получив в нем же лицензию на Игры.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
