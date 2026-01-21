МОК пригласил на Олимпиаду конькобежек Коржову и Семенову

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова получили приглашения для участия в Олимпийских играх в Италии, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Коржова - чемпионка России 2024 года на дистанциях 3000 и 5000 метров, 21-летняя конькобежка завоевала олимпийскую лицензию для выступления в этих видах программы. Семеновой 21 год. На первенстве страны спортсменка завоевала бронзу на дистанции 1500 метров и в масс-старте, получив в нем же лицензию на Игры.