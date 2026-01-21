https://ria.ru/20260121/medvedev-2069229569.html
Медведев оценил свою игру на Australian Open
Медведев оценил свою игру на Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что на Открытом чемпионате Австралии играет намного хуже, чем ранее на турнире в австралийском Брисбене. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что на Открытом чемпионате Австралии играет намного хуже, чем ранее на турнире в австралийском Брисбене.
В среду первая ракетка России Медведев
вышел в третий круг Australian Open, обыграв обыграл француза Кентена Алиса
. Ранее в январе 29-летний Медведев выиграл турнир категории ATP 250 в Брисбене
. Этот титул стал для него первым с октября 2025 года, когда он победил на турнире в Алма-Ате
.
"Начинаю ли я возвращаться в свою прежнюю форму? Честно говоря, в Брисбене я играл намного лучше. Я до сих пор не могу привыкнуть к местному корту. Чувствую, что мне немного не хватает силы удара. Но когда ты продолжаешь выигрывать по ходу турнира, то постепенно к этому привыкаешь. Я определенно играю лучше. Это первый раз за пару лет, когда я в третьем раунде турнира Большого шлема, так что я чувствую себя хорошо", - сказал Медведев в интервью на корте.
В третьем круге Australian Open соперником 29-летнего россиянина станет 47-я ракетка мира венгр Фабиан Марожан.