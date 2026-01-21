"Локомотив" обыграл минское "Динамо" и возглавил таблицу Запада КХЛ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу хозяев, у которых отличились Артур Каюмов (43-я минута) и Егор Сурин (60). В составе проигравших шайбу забросил Никита Пышкайло (43).
21 января 2026 • начало в 19:00
Завершен
42:40 • Артур Каюмов
19:36 • Yegor Surin
02:20 • Никита Пышкайло
(Роберт Хэмилтон)
Нападающий "Динамо" Сэм Энэс прервал рекордную для клуба результативную серию - американец набирал очки на протяжении 11 матчей (5 голов + 16 передач). Также эта игра стала 500-й в КХЛ за "Динамо" для форварда Андрея Стася. Сурин провел первый матч после повреждения, он был включен в список травмированных 22 декабря.
Ярославцы с 65 очками возглавили таблицу Западной конференции, "Динамо" (63 очка) идет третьим.
В следующем матче "Локомотив" 25 января сыграет на выезде с московским "Спартаком", минчане днем ранее примут "Шанхайских драконов".
Вчера, 14:58