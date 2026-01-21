"Ак Барс" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" на выезде обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Ак Барс" (68 очков) выиграл четвертый матч подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" (34), продливший серию поражений до семи игр, располагается на последней, 11-й строчке.