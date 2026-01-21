"Ак Барс" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" на выезде обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Алексей Пустозеров (8-я минута), Митчелл Миллер (25), Семен Терехов (31) и Кирилл Семенов (60), который также отметился ассистентским хет-триком. Также три передачи отдал Александр Хмелевский. У "Адмирала" отличился Степан Старков (12).
Счет личных встреч команд в нынешнем сезоне стал 4-0. Для главного тренера "Ак Барса" Анвара Гатиятулина встреча стала 500-й матч в КХЛ.
Защитник казанцев Миллер набрал очки в четвертом матче КХЛ кряду, на его счету 5 баллов (2 гола + 3 передачи) за последние четыре матча лиги. Заброшенная шайба стала для американца 14-й в нынешнем регулярном чемпионате, он установил новый снайперский рекорд среди защитников "Ак Барса". Предыдущее достижение принадлежало Илье Никулину (13 голов в сезоне-2014/15).
"Ак Барс" (68 очков) выиграл четвертый матч подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" (34), продливший серию поражений до семи игр, располагается на последней, 11-й строчке.