"Ак Барс" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ
Хоккей
 
14:58 21.01.2026 (обновлено: 14:59 21.01.2026)
"Ак Барс" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ
"Ак Барс" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" на выезде обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 21.01.2026
спорт, владивосток, ак барс, александр хмелевский, алексей пустозеров, адмирал, трактор, кирилл семёнов, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Владивосток, Ак Барс, Александр Хмелевский, Алексей Пустозеров, Адмирал, Трактор, Кирилл Семёнов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" на выезде обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Алексей Пустозеров (8-я минута), Митчелл Миллер (25), Семен Терехов (31) и Кирилл Семенов (60), который также отметился ассистентским хет-триком. Также три передачи отдал Александр Хмелевский. У "Адмирала" отличился Степан Старков (12).
Хоккей. КХЛ. Матч Ак Барс - Трактор - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Покинувший "Трактор" из-за усталости тренер Гру возглавил швейцарский "Цуг"
13:34
Счет личных встреч команд в нынешнем сезоне стал 4-0. Для главного тренера "Ак Барса" Анвара Гатиятулина встреча стала 500-й матч в КХЛ.
Защитник казанцев Миллер набрал очки в четвертом матче КХЛ кряду, на его счету 5 баллов (2 гола + 3 передачи) за последние четыре матча лиги. Заброшенная шайба стала для американца 14-й в нынешнем регулярном чемпионате, он установил новый снайперский рекорд среди защитников "Ак Барса". Предыдущее достижение принадлежало Илье Никулину (13 голов в сезоне-2014/15).
"Ак Барс" (68 очков) выиграл четвертый матч подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" (34), продливший серию поражений до семи игр, располагается на последней, 11-й строчке.
В следующем матче КХЛ "Адмирал" 24 января на выезде сыграет против челябинского "Трактора", "Ак Барс" в тот же день примет новосибирскую "Сибирь".
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Демидов здорово читает игру, считает Хатсон
11:51
 
Хоккей
 
