Шайба Кузьменко помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Хоккей
 
09:16 21.01.2026
Шайба Кузьменко помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Лос-Анджелесе, завершилась в пользу хозяев со счетом 4:3 (2:2, 2:0, 0:1). У победителей отличились Адриан Кемпе (1-я минута), Кевин Фиала (9), Тэйлор Уорд (25) и россиянин Андрей Кузьменко (33). У гостей шайбы забросили Уилл Кайлле (9) и Джей Ти Миллер (17, 60), которому в эпизоде с последним голом ассистировал Владислав Гавриков.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
Лос-Анджелес
4 : 3
Рейнджерс
00:18 • Адриан Кемпе
(Брандт Кларк, Кори Перри)
09:00 • Кевин Фиала
24:23 • Тейлор Уорд
(Джефф Мэлотт, Самуэль Хелениус)
32:37 • Андрей Кузьменко
(Кевин Фиала, Алекс Теркотт)
08:18 • Уилл Кюилл
(Scott Morrow, Noah Laba)
16:36 • Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Брейден Шнайдер)
59:33 • Джей Ти Миллер
(Владислав Гавриков, Винсент Трочек)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На счету 29-летнего Кузьменко 10 шайб и 10 передач в 44 играх текущего сезона.
"Лос-Анджелес Кингз" прервал четырехматчевую серию поражений и, набрав 53 очка, идет на пятом месте в Тихоокеанском дивизионе. "Рейнджерс" с 48 баллами располагается на последней, восьмой позиции в Столичном дивизионе.
Хоккеист Ванкувер Кэнакс Василий Подколзин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Подколзин вступил в драку, защищая лидера "Эдмонтона" в матче НХЛ
08:33
 
ХоккейСпортЛос-АнджелесАндрей КузьменкоАдриан КемпеЛос-Анджелес КингзКевин ФиалаНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
