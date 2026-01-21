Рейтинг@Mail.ru
Подколзин вступил в драку, защищая лидера "Эдмонтона" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
08:33 21.01.2026
Подколзин вступил в драку, защищая лидера "Эдмонтона" в матче НХЛ
Подколзин вступил в драку, защищая лидера "Эдмонтона" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Подколзин вступил в драку, защищая лидера "Эдмонтона" в матче НХЛ
Российский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин вступил в драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), защищая лидера... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
хоккей
спорт
василий подколзин
коннор макдэвид
джонни ковачевич
эдмонтон ойлерз
нью-джерси девилз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, василий подколзин, коннор макдэвид, джонни ковачевич, эдмонтон ойлерз, нью-джерси девилз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Василий Подколзин, Коннор Макдэвид, Джонни Ковачевич, Эдмонтон Ойлерз, Нью-Джерси Девилз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Подколзин вступил в драку, защищая лидера "Эдмонтона" в матче НХЛ

Форвард "Эдмонтона" Подколзин вступил в драку в матче НХЛ, защищая Макдэвида

© Фото : twitter.com/canucksХоккеист "Ванкувер Кэнакс" Василий Подколзин
Хоккеист Ванкувер Кэнакс Василий Подколзин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : twitter.com/canucks
Хоккеист "Ванкувер Кэнакс" Василий Подколзин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин вступил в драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), защищая лидера команды канадца Коннора Макдэвида.
В концовке первого периода домашней игры против "Нью-Джерси Девилз" Подколзин инициировал драку с защитником гостей Джонни Ковачевичем, который остановил Макдэвида, идущего вторым в гонке бомбардиров сезона НХЛ, грубым силовым приемом. Соперники нанесли друг другу несколько ударов, после чего отправились в раздевалку.
Идет третий период встречи, "Нью-Джерси" ведет со счетом 2:1.
Хоккей Василий Подколзин Коннор Макдэвид Джонни Ковачевич Эдмонтон Ойлерз Нью-Джерси Девилз Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
