Подколзин вступил в драку, защищая лидера "Эдмонтона" в матче НХЛ
Подколзин вступил в драку, защищая лидера "Эдмонтона" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Подколзин вступил в драку, защищая лидера "Эдмонтона" в матче НХЛ
Российский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Василий Подколзин вступил в драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), защищая лидера... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T08:33:00+03:00
2026-01-21T08:33:00+03:00
2026-01-21T08:33:00+03:00
хоккей
спорт
василий подколзин
коннор макдэвид
джонни ковачевич
эдмонтон ойлерз
нью-джерси девилз
национальная хоккейная лига (нхл)
Подколзин вступил в драку, защищая лидера "Эдмонтона" в матче НХЛ
Форвард "Эдмонтона" Подколзин вступил в драку в матче НХЛ, защищая Макдэвида