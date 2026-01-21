https://ria.ru/20260121/karartynyan-2069429390.html
Фигурист Карартынян покинул группу Соколовской
Фигурист Карартынян покинул группу Соколовской
Фигурист Карартынян покинул группу Соколовской
Заслуженный тренер России Светлана Соколовская сообщила РИА Новости, что победитель и призер всероссийских юниорских турниров по фигурному катанию Эдуард... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
фигурное катание
светлана соколовская
этери тутберидзе
виктория буцаева
Фигурист Карартынян покинул группу Соколовской
Соколовская сообщила, что фигурист Карартынян покинул ее группу