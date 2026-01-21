Рейтинг@Mail.ru
Фигурист Карартынян покинул группу Соколовской
Фигурное катание
Фигурное катание
 
21:44 21.01.2026
Фигурист Карартынян покинул группу Соколовской
Фигурист Карартынян покинул группу Соколовской - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Фигурист Карартынян покинул группу Соколовской
Заслуженный тренер России Светлана Соколовская сообщила РИА Новости, что победитель и призер всероссийских юниорских турниров по фигурному катанию Эдуард... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
фигурное катание
светлана соколовская
этери тутберидзе
виктория буцаева
2026
Новости
светлана соколовская, этери тутберидзе, виктория буцаева
Фигурное катание, Светлана Соколовская, Этери Тутберидзе, Виктория Буцаева
Фигурист Карартынян покинул группу Соколовской

Соколовская сообщила, что фигурист Карартынян покинул ее группу

Светлана Соколовская
Светлана Соколовская - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Светлана Соколовская. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер России Светлана Соколовская сообщила РИА Новости, что победитель и призер всероссийских юниорских турниров по фигурному катанию Эдуард Карартынян принял решение покинуть ее группу.
Карартынян перешел к Соколовской в сентябре 2022 года, ранее он тренировался у Этери Тутберидзе.
"Эдик решил себя попробовать в другом штабе. Насколько мне известно, в группе Виктории Буцаевой", - сообщила Соколовская.
Соколовская в 2025 году приступила к работе в академии Татьяны Навки "Наши надежды", в настоящее время среди наиболее известных фигуристов ее группы - бронзовый призер Олимпиады в командном турнире, чемпион Европы и России Марк Кондратюк, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.
20.01.2026
"Всю беременность думала - Плющенко или Тутберидзе?": исповедь Трусовой
20 января, 20:52
 
Фигурное катание, Светлана Соколовская, Этери Тутберидзе, Виктория Буцаева
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
