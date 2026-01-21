Рейтинг@Mail.ru
Карадениз покинул пост главного тренера "Рубина-2"
Футбол
 
10:07 21.01.2026
Карадениз покинул пост главного тренера "Рубина-2"
Карадениз покинул пост главного тренера "Рубина-2"
Двукратный чемпион России в составе казанского "Рубина" Гёкдениз Карадениз покинул пост главного тренера "Рубина-2" по истечении срока контракта
футбол
россия
гёкдениз карадениз
рубин
спорт
россия
2026
Карадениз покинул пост главного тренера "Рубина-2"

Карадениз покинул пост главного тренера "Рубина-2" по истечении контракта

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Двукратный чемпион России в составе казанского "Рубина" Гёкдениз Карадениз покинул пост главного тренера "Рубина-2" по истечении срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера команды "Рубин-2" назначен Андрей Федоров, ранее входивший в штаб Карадениза.
Карадениз возглавил "Рубин-2" в июле 2023 года и провел во главе команды три сезона в дивизионе Б Второй лиги. За это время клуб дважды завоевал бронзовые медали.
Турецкий полузащитник выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год, стал с клубом двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.
