https://ria.ru/20260121/karadeniz-2069238578.html
Карадениз покинул пост главного тренера "Рубина-2"
Карадениз покинул пост главного тренера "Рубина-2" - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
Карадениз покинул пост главного тренера "Рубина-2"
Двукратный чемпион России в составе казанского "Рубина" Гёкдениз Карадениз покинул пост главного тренера "Рубина-2" по истечении срока контракта, сообщается на... РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T10:07:00+03:00
2026-01-21T10:07:00+03:00
2026-01-21T10:07:00+03:00
футбол
россия
гёкдениз карадениз
рубин
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113657/79/1136577966_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_a094af052a9f04eb2ebe33eb9cb11729.jpg
https://ria.ru/20260121/real-2069192611.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113657/79/1136577966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2cf4346fc5e2aeda34b083ae4be88007.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гёкдениз карадениз, рубин, спорт
Футбол, Россия, Гёкдениз Карадениз, Рубин, Спорт
Карадениз покинул пост главного тренера "Рубина-2"
Карадениз покинул пост главного тренера "Рубина-2" по истечении контракта